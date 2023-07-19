«Такого мы еще не видели»: озеро в парке Металлургов в Самаре мелеет на глазах

Вокруг озера вечерами любят собираться местные жители. Фото: Александра Гусева

Озеро, расположенное в самом сердце парка 50-летия Октября (он же парк Металлургов), этим летом снова вызвало беспокойство у местных жителей. Вода буквально исчезает на глазах, а по вновь образовавшейся береговой линии то и дело разгуливают крысы и мыши. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с местными жителями.

«Живем на Металлурге почти 30 лет, но такого не видели»

Парк 50-летия Октября – одно из излюбленных мест отдыха самарцев. По словам местных жителей, отдыхающих привлекает прогулочная зона, расположившаяся вокруг некогда живописного озера.

- Парк находится в пяти минутах от нашего дома, ходим туда гулять почти каждый день. Вечером вокруг озера очень много людей: детки катаются на велосипедах, мамочки прогуливаются с колясками, парочки фотографируются на фоне фонтана. Я заметила, что озеро в последние пять лет стало заметно мельчать. Уже начали расти камыши, образовались берега. Живем на Металлурге почти 30 лет, но такого еще не видела, - сетует местная жительница Светлана Соловых.

В июле 2020 года озеро Песчаное (а именно так называется водоем в парке Металлургов) уже попадало под пристальное внимание неравнодушных самарцев. Водоем стремительно обмелел за лето и стал напоминать цветущее болото. Экоактивисты старались привлечь внимание городских властей к проблеме.

- Так как это искусственный водоем, у него чисто технические проблемы: воду нужно периодически спускать, чистить дно и наполнять заново. Так как он был искусственно создан, то он должен искусственно поддерживаться. Он не будет сам существовать, - объяснил руководитель проекта «Чистые водоемы» Денис Стукалов.

Специалисты уверяют – за водоемом нужно следить особенно. Фото: Александра Гусева

Неожиданные встречи

Самарцев беспокоит не только состояние водоема, но и грызуны, которые стали все чаще попадаться на глаза прохожим. На днях по интернету разлетелось видео: крыса пробежала по обнажившемуся берегу, не обращая внимания на отдыхающих.

- Лично я за все время видела их пару раз, а люди говорят, что крысы тут и днем, и ночью. А ведь это место - любимое у местных жителей и отдыхающих санатория, который здесь совсем рядом, - рассказывает Светлана Соловых.

С наступлением теплой погоды, в конце апреля, территорию парка обработали от клещей и грызунов, однако крысы не торопятся покидать любимое место.

На берегу озера располагаются лебединые домики, сюда же очень любят прилетать дикие утки, голуби и другие птицы, так как здесь отдыхающие их охотно подкармливают. По всей видимости, обилие пищи притягивает к этому месту не только птиц, но и грызунов.

Люди боятся, что крысы навредят лебедям. Фото: Александра Гусева

Корреспондент «КП-Самара» направил по ситуации с озером официальный запрос в мэрию города, однако на момент публикации материала ответ не был получен.