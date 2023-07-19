Весь город пришел поглазеть на слонов: у Самарского цирка прошло показательное кормление животных

Возле Самарского цирка состоялось показательное кормление слонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару приехал цирк итальянской династии Тони с уникальной программой, аттракционами с экзотическими животными, зрелищными воздушными, акробатическими и иллюзионными номерами. В преддверии премьеры, которая состоится уже в эту субботу 22 июля, артисты на открытом воздухе провели показательное кормление слонов – главных звезд итальянского цирка. Журналисты «КП-Самара» побывали в центре грандиозного события.

"Боимся, что животные простынут"

Вторник, 18 июля, в Самаре выдался мрачным и дождливым, но погода не стала помехой для цирковых артистов, которые запланировали показать горожанам, как кормят слонов. В программе было заявлено также купание многотонных экзотических животных, но из-за непогоды эту часть пришлось отменить.

- Сегодня немного прохладно и ветрено, мы боимся, что животные могут простыть прямо перед премьерным показом, - сообщил журналистам технический директор итальянского цирка Франц Межман.

Возле цирка столпился практически весь город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представление началось в 17:00, но уже задолго до начала к площади перед цирком начал стекаться народ. Много детей, кто-то пришел целыми семьями, с домашними питомцами и даже угощениями для слонов. Казалось, к цирку в этот вечер приехал весь город – парковки вокруг были забиты под завязку, автобусы шли битком, кто-то подходил пешком или на самокатах и велосипедах. Детский смех разнесся на всю округу, что его можно было слышать даже на набережной у Волги. Все ждали появления слонов.

- Мама! Смотри! Какой большой! – кричали от восторга юные жители Самары. Взрослые тоже не остались равнодушными – ведь не часто можно увидеть настоящего слона вживую. Теперь у самарцев появилась такая возможность, благодаря премьерному представлению итальянского цирка.

Слонихам Рани и Карле уже по 50 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ласка, забота и арбузные корки

Слонихи Рани и Карла были выведены на площадку перед Самарским цирком, ассистенты дали животным лакомства – фрукты. Слоны аппетитно хрустели арбузными корками, а зрители с восхищением наблюдали за многотонными животными с другого континента.

- Рани и Карле уже 50 лет, они у нас достаточно молодые. Живут слонихи с нами достаточно долго, им оказывается хороший уход, отличное питание и шикарное проживание. Многие считают, что животных в цирке обижают, но слоны, да и другие животные, они очень умные. Я считаю, бессмысленно относиться к ним плохо, они все чувствуют. Только ласка, забота и любовь даст тот эффект, то волшебство дрессировки, которое мы показываем на арене, - говорит Франц Межман.

Дрессировщик из итальянской цирковой династии Тони рассказал об особенностях слонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дрессировщик слонов Давио Тони из итальянской династии совершенно не говорит по-русски, но «Комсомольской правде» удалось пообщаться со знаменитым цирковым артистом на английском языке. Дрессировщик рассказал, что уже много лет работает не только со слонами, но и другими животными.

- Это наш первый приезд в Россию. Здесь нам очень нравится, у вас хороший климат, - сказал Давио Тони.

Мы спросили, могли бы слоны жить в Самаре на постоянной основе, но Давио все же отметил, что для этих животных нужны другие условия. Да и кушают слоны в день около 100 кг свежих фруктов, зелени и овощей, а в России нет и половины того экзотического рациона, который очень любят Рани и Карла.

Карла и Рани съедают по 100 кг фруктов и овощей в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что слонов не получилось искупать, самарцы остались под впечатлением от показательного кормления. После завершения представление на кассе цирка образовался аншлаг – многие захотели увидеть премьерное шоу из Италии. Коллектив пообещал, что если погода в Самаре в ближайшие дни будет достаточно теплой, то обязательно снова позовут горожан на уникальное зрелище – купание слоних Рани и Карлы.