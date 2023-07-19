Берем надувные нарукавники и с разбега в воду не ныряем: эксперты рассказали, как избежать трагедий на воде и спасти утопающего

В 2023 году в Самарской области утонули 14 человек. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Прошло больше половины лета, холодные дождливые будни сменяются на жаркие солнечные выходные. А чем теплее, тем больше людей на пляжах. К сожалению, некоторые отдыхающие забывают про безопасность, это приводит к трагедиям. Тонут как взрослые, так и дети.

В детский лагерь «Волжанин» приехала делегация из ГУ МЧС России по Самарской области и инспекторы центра ГИМС. Специалисты рассказали детям о том, где следует купаться и как нужно себя вести во время отдыха. Представители Общества спасания на водах (сокращенно ОСВОД) продемонстрировали навыки спасения и оказания помощи тонущему человеку.

«Большинство несчастных случаев – в местах, где нельзя купаться»

Выбирая место для купального отдыха в первую очередь надо смотреть на присутствие на пляже медработников и спасателей. Каждый год сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по местам, где запрещено купаться или ездить на лодках. За нарушение могут выписать штраф – от 500 до 1000 рублей.

- С началом теплого сезона в Самарской области начала расти статистика по погибшим. В этом году уже зафиксировано 20 происшествий. К сожалению, 14 человек погибло, 17 спасено. Большинство несчастный случаев – в местах, которые не предназначены для купания, - рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Трагедии с детьми случились из-за халатности взрослых. Дети купались там, где купаться было запрещено, и без присмотра.

- На водных объектах без сопровождения взрослых (особенно это касается младшего возраста) нахождение категорически запрещено. В июле с разницей в два дня в Самарской области уже погибли две девочки. Нельзя нарушать закон и купаться в местах, не отведенных под купание. На официальных пляжах присутствуют спасатели и медики, которые в случае чрезвычайной ситуации смогут оказать необходимую помощь, - уточнила Наталья Нестерова.

В Самарской области 42 официальных пляжа. Конкретно в Самаре их 10.

Проверяем нарукавники и с разбега в воду не ныряем

Перед походом на пляж обязательно проверьте, все ли необходимое вы сложили в сумку.

- Всегда нужно быть подготовленными. Если вы идете купаться на речку, то у вас должны быть с собой бутылка воды, спасательные надувные средства (нарукавники, надувные круги), головной убор, - напоминает Наталья Нестерова.

Прежде чем зайти в воду на надувном матрасе или же отправить своего ребенка плескаться около берега в нарукавниках - проверьте их на прочность. В случае чрезвычайного происшествия человек может поддастся панике и усугубить свое положение. Также не стоит забываться и слишком заигрываться.

Специалисты не рекомендуют с разбега нырять в воду.

- Резкий вход в воду, когда на улице стоит высокая температура, очень опасен. Начать купание нужно потихоньку, чтобы не было резкого перепада температур.

Спасатели встретились с детьми в лагере «Волжанин». Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Утопающий не кричит

Старшина 6 поста ОСВОДа Самары Андрей Баранов продемонстрировал детям мастер-класс, как правильно надевать спасательный жилет.

- В первую очередь жилет нужно застегнуть.

- Затем следует затянуть боковые стропы.

- Попросите товарищей подергать за плечевые стропы, чтобы удостовериться, что жилет не сползет и сильный поток воды его не сорвет.

- Стоит помнить о том, что утопающий чаще всего не кричит, потому что у него нет сил. Единственное, на что хватает сил тонущему человеку, - взять воздух в легкие. Если вы видите, что кто-то в воде колышется, как рыбацкий поплавок (вверх-вниз), то значит ему необходима помощь, - рассказал Андрей Баранов.

Вытаскивать утопающего из воды нужно аккуратно, чтобы не навредить самому себе. Избегайте того, чтобы утопающий, поддавшийся панике, ухватился за вас. Если этого избежать не получилось, то попробуйте выбраться одним из следующих способов.

- Если он схватился за вашу ногу, быстро опустите ее, одновременно приняв вертикальное положение. Поднимите другую ногу и, упершись ею в плечо или грудь утопающего, оттолкнитесь от него, откинувшись назад всем телом.

- Если он обхватил вас спереди, возьмите его обеими руками под мышки и, приподняв, оттолкните от себя.

- Если он обхватил вас сзади за шею, опустите голову как можно ниже, чтобы его руки не сомкнулись у вас на горле. Крепко сожмите запястье той его руки, которая находится выше, и резко дерните вперед, приподнимая другой рукой его локоть. Оказавшись таким образом у него за спиной, вы заблокируете одну из его рук.

- В крайнем случае погружайтесь с головой в воду и, вынырнув за спиной утопающего, крепко обхватите его за плечи.

- Постарайтесь успокоить паникующего человека и внушить ему, что он спасется только в том случае, если будет вам подчиняться.

Спасатели показали детям, как правильно проводить реанимацию. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

После того, как вы вытащили утопающего, ему необходимо оказать первую медицинскую помощь до приезда медиков. Для начала попробуйте привести человека в сознание, аккуратно потормошив пострадавшего за плечи. Если человек без сознания или не дышит - необходимо надавить на грудную клетку следующим образом:

- Положите основание ладони на середину грудной клетки.

- Руки в замок. Выпрямите их в локтевых суставах, плечи расположите над пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины. Давление руками на грудину пострадавшего выполняйте весом всего туловища, на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту.

- Детям до года давление на грудину производится двумя пальцами. Детям более старшего возраста – одной или двумя руками (пальцы рук берутся в замок).

- Конечно, можно сломать ребра пострадавшему, но лучше живой со сломанным ребром, чем мертвый с целым, - рассказывает детям спасатель.

Помимо массажа вы можете также сделать искусственное дыхание пострадавшему. Оказывать его нужно следующим образом:

- Запрокиньте голову пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки.

- Зажмите нос пострадавшего двумя пальцами. Сделайте свой нормальный вдох, герметично обхватив своими губами рот пострадавшего и выполните равномерный выдох в его дыхательные пути в течении 1 секунды, наблюдая за подъемом его грудной клетки. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд.

- Чередуйте 30 надавливаний на грудину с 2 вдохами искусственного дыхания, независимо от количества человек, проводящих реанимацию.

Если пострадавший задышал, необходимо уложить его в устойчивое боковое положение и контролировать состояние. Нужно оказывать психологическую поддержку и ожидать приезд скорой медицинской помощи.