Выбор в пользу Тольятти сделала ЭВМ: малоизвестные факты об истории Волжского автозавода

57 лет назад началась история Волжского автозавода в Тольятти. Фото: музей истории АВТОВАЗа

20 июля 1966 года состоялось историческое заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было утверждено решение о строительстве в Тольятти завода-автогиганта. Так началась история массового автомобилестроения в СССР.

Но на самом деле в этой истории было все отнюдь не гладко. Здесь нашлось место и интригам внутри Политбюро, и недовольству итальянцев, а решающим аргументом оказались… компьютерные расчеты.

Автозавод мог оказаться за пределами России

Собственно, само слово «компьютер» тогда в русский язык еще и не пришло. Была ЭВМ — электронно-вычислительная машина. Громоздкое сооружение, занимавшее одну или даже несколько комнат в научно-исследовательском институте. Данные в ЭВМ загружались с помощью перфокарт — картонок с «дырочками», размещенными в определенной конфигурации.

Так вот, вопрос о том, в каком городе СССР разместить производство завода по выпуску малолитражных «народных» автомобилей, был задан ЭВМ, размещавшейся в Центральном экономическо-математическом институте Академии наук СССР.

К тому времени из 119 городов-претендентов в итоговом «шорт-листе» осталось сначала 39 локаций, а затем 6 «финалистов». Конкуренцию Тольятти составляли Горький (неизвестно, предполагалось ли задействовать мощности ГАЗа, уже выпускавшего «Победы» и «Волги», или строить новый завод), Балаково Саратовской области, некая локация в Вологодской области (либо сама Вологда, либо Череповец), а также Минск и Киев.

Пошуршав «мозгами» несколько дней или, может быть, даже недель, вычислительная машина выдала в качестве приоритетного варианта Тольятти. Ключевыми факторами стали логистический, а также — представьте себе — необходимость загрузить не полностью на тот момент востребованные мощности Куйбышевской (ныне — Жигулевской) ГЭС.

Случись выбор на несколько лет позже, возможно, Балаково смогло бы составить серьезную конкуренцию Тольятти, но тогда ГЭС в Балаково еще только достраивалась.

Устинов против Косыгина

Есть, впрочем, версия, что свое веское слово сказал и тогдашний секретарь ЦК КПСС, курировавший военно-промышленный блок, уроженец Самары Дмитрий Устинов. Тольятти из всех городов-претендентов наиболее выгодно располагался со стратегической точки зрения — на левобережье Волги, в наибольшем удалении от западных границ, что имело значение в случае войны с НАТО.

При этом позиция Устинова едва не поставила крест на самой идее сотрудничества с FIAT. По легенде, на том самом заседании Политбюро Устинов якобы заявил, что в нашей стране достаточно и своих опытных конструкторов, и если мы выпускаем лучшую в мире военную технику, то и автомобили можем сконструировать свои собственные, и автозавод спроектировать и построить сами.

Согласно той же легенде на генсека Леонида Брежнева речь Устинова произвела впечатление, и он начал колебаться. Положение спас инициатор сотрудничества с FIAT председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Он заявил, что страна у нас большая, и автозаводов надо много. Поэтому мы будем строить не один, а одновременно два завода — в Тольятти и Ижевске.

С этой легендой не стыкуется тот факт, что автомобильное производство при оборонном предприятии в Ижевске (к тому времени оно уже много лет выпускало мотоциклы) началось уже годом раньше, в 1965 году.

Но факты определенного противостояния и «ревности» между «оборонцем» Устиновым и «минпромовцем» Косыгиным известны. И возможно, что вышеупомянутая дискуссия состоялась не на заседании Политбюро в июле 1966-го, а гораздо раньше, на стадии обсуждения самой идеи.

Самое забавное, что в итоге строить и выводить на проектные мощности Ижевский автозавод все равно призвали на помощь иностранцев — французский концерн Renault. Так что спич Устинова, если он имел место, оказался не более чем риторикой. И если к оборонному производству в Ижевске (потом несколько лет город, кстати, носил имя Устинова) вопросов нет, то ижевские автомобили - «Москвич-412» и «Иж-Комби» - сильно уступали по популярности и спросу вазовским.

Итальянцы были не в восторге

Возможно, еще одним аргументом в пользу размещения совместного с итальянцами предприятия в Тольятти в СССР считали тот факт, что город носит имя итальянского деятеля (Ставрополь переименовали в Тольятти двумя годами ранее). Но, как выяснилось, представители FIAT оказались отнюдь не сторонниками коммунистической идеи и конкретно погибшего итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти.

Марка «Жигули» также итальянцам «не зашла», так как ассоциировалась у них со словом «жиголо» (дамский угодник, альфонс, живущий за счет женщин).

Тем не менее принцип «только бизнес, ничего личного» возобладал. Название города итальянцы «проглотили», а для западного рынка был придуман бренд Lada — ныне основной для моделей АвтоВАЗа.