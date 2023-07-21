Душераздирающий плач за стеной: горе-мать закрыла детей в квартире, а сама ушла пропивать пособия

Трехлетняя девочка и ее двухмесячный братик два дня были заперты одни в квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские спасли двоих маленьких детей, которых горе-мать заперла в квартире одних на несколько дней. Тревогу подняли соседи - малыши душераздирающе плакали за стенкой, а на звонки и стук в дверь никто не отзывался. Именно благодаря бдительности и неравнодушию соседей, которые рассказали, что в квартире одни плачут дети, удалось избежать трагедии. В подробностях ситуации разбиралась журналист «КП-Самара».

Дети загулам не помеха

27-летняя Инна (имя изменено – прим. ред.) никогда не была примером для подражания. Некоторое время назад девушка попала на скамью подсудимых за умышленное причинение легкого вреда здоровью. А три года назад Инна родила первенца – девочку. Правда, это не заставило женщину вести нормальный образ жизни. Загулы продолжались, препятствием не стала ни вторая беременность, ни рождение сына два месяца назад.

Как стало известно, Инна вместе с двумя детьми живет на улице Фрунзе в Тольятти, нигде не работает. В начале июля соседи обратили внимание, что женщина перестала приходить домой. Через некоторое время из квартиры стал доноситься душераздирающий детский плач, а на звонок и стук в дверь никто не отвечал. Неравнодушные люди сразу же обратились в полицию.

- На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Из квартиры были изъяты дети – 3-летняя девочка и 2-месячный мальчик. Установлено, что дети находились запертыми в помещении на протяжении двух дней, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Забрали детей и возбудили дело на мать

Чуть позже удалось и разыскать горе-мать. Инна два дня не ночевала дома, пока ее малыши были одни без еды и воды. Начальник отдела дознания Управления МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Наталья Кудрявцева рассказала, что с апреля по июль этого года, женщина совершенно не заботилась о своих детях, часто оставляла малышей одних, а сама тратила пособия на алкоголь и собственные нужды.

В отношении Инны было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Детей поместили в реабилитационный центр, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснлии в ГУ МВД по Самарской области.