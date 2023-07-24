Был оскорблен, унижен и обречен на муки: в Самарской области осужденный подал в суд на колонию из-за туалета в камере

Мужчина потребовал денежную компенсацию с ИК за причиненные страдания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел необычную жалобу. Истцом выступил осужденный Переверзев Д.Е. Он потребовал взыскать компенсацию с ИК-29 за нарушение условий содержания. Мужчина заявил, что на протяжении всего срока отбывания наказания постоянно страдал, чувствовал себя униженным и ощущал обреченность.

«Испортилось зрение из-за плохого освещения»

Насколько известно, Переверзев находится в колонии с 2016 года. За что его осудили, история умалчивает. За несколько лет мужчина успел побывать в нескольких камерах, и везде он находил к чему придраться. Одна из его жалоб связана с плохим электроосвещением. Якобы у осужденного из-за него ухудшилось зрение.

— Переверзев с 2016 года осуществлял многочисленную переписку с органами госвласти, и от интенсивного чтения глаза слезились и периодически болели, острота зрения снизилась, — говорится в материалах на сайте суда.

Страдал из-за стука в двери

Также мужчина пожаловался на отсутствие принудительной системы приточно-вытяжной вентиляции. Из-за этого, по его словам, в камерах был недостаток свежего воздуха, что сказалось на психическом и физическом состоянии истца.

Настрадался мужчина и из-за расположенных неподалеку от камеры душевых комнат (бань). По его словам, они не оборудованы кнопками вызова инспектора группы надзора. Поэтому, когда осужденным нужно было вызвать сотрудника ИК, они стучали в металлические двери. Слушать эти звуки для Переверзева было невыносимо.

Был унижен из-за отхожего места

Главная жалоба сидельца связана с туалетом в камере. По его словам, он сделан таким образом, что совершенно не обеспечивает приватность. Кроме того, от отхожего места постоянно идет неприятный запах.

— Указанные обстоятельства вызывают у Переверзева обиду и мучительное ощущение собственной неполноценности и обреченности, что является унизительным и оскорбляет его, — отметили в суде.

Насколько известно, в камерах расположена чаша «Генуи». Она отгорожена от остального пространства стенкой высотой в один метр и деревянной дверью. Однако с января по июнь 2022 года никакой перегородки в камере Переверзева не было. Как выяснилось, мужчина сам сломал ее, за что его отправили в ШИЗО на шесть суток. Осужденному пришлось в течение четырех месяцев ходить в туалет почти на глазах своего соседа — перегородку долгое время не могли починить, как и перевести сидельцев в другую камеру

— В камере с января по июнь 2022 года отсутствовала приватность туалета. При этом в камере располагался стол. Таким образом, осужденный был вынужден есть и спать в общественном туалете, что унижало и оскорбляло его, — говорится в материалах дела.

Потребовал компенсацию за мучения

Осужденный подал несколько жалоб в Центральный районный суд Тольятти и потребовал взыскать с ИК денежную компенсацию. Иск рассмотрели в феврале 2023 года. Служители Фемиды оставили его без удовлетворения. Основанием послужила проверка, проведенная в исправительном учреждении. Она показала, что условия содержания осужденного не были нарушены. Что освещение, что вентиляция в камере в удовлетворительном состоянии, а туалетную перегородку мужчина разрушил сам.

Осужденный подал апелляцию в Самарский областной суд. Тот рассмотрел жалобу в начале июля 2023 года. Служители Фемиды отменили решение предыдущей инстанции и частично удовлетворили заявление Переверзева. Ему должны будут выплатить компенсацию за то, что он жил в камере без туалетной перегородки, которую не ремонтировали в течение четырех месяцев.

Представители ФСИН еще могут оспорить это решение. Обжаловать его можно будет в течение шести месяцев в Шестом кассационном суде.

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