В Самаре будут готовить кадры для крупной теплоэнергетической компании

Первый целевой набор обучения элитных инженеров для теплоэнергетики стартовал в 2023 году. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Дальновидные решения

Крупные работодатели теплоэнергетической отрасли меняют подход к решению вопроса привлечения новых специалистов. Если раньше им были нужны дипломированные кадры, желательно с опытом, то теперь самые дальновидные организации понимают: хороших сотрудников нужно смолоду «растить» под свои задачи. Это помогает работодателям не только получить сотрудников нужной квалификации, но и сократить время на их адаптацию. Для абитуриентов же (и, к слову, их родителей) это означает гарантированное еще со студенческой скамьи трудоустройство на перспективную специальность в компанию, которая серьезно относится к собственным кадрам.

На днях в СамГТУ прошло подписание договоров с будущими первокурсниками проекта «Энергия будущего». Это целевой совместный проект вуза с Самарским филиалом ПАО «Т Плюс».

- Теплоэнергетика технологически очень сложная отрасль. Наша компания использует большой перечень современных инженерных решений: это и уникальные роботы-диагносты, и современные системы диспетчерского контроля. Процессы на наших предприятиях автоматизированы, широко внедряются цифровые технологии. Нашим сотрудникам нужны глубокие и разносторонние знания всего цикла производства. У нас каждый руководитель имеет рабочую специальность, а значит, принимает управленческие решения, основываясь на практике. И поэтому для нас очень важна возможность обучать ребят с первого курса института, предоставляя им практику на конкретных рабочих местах. Мы будем их учить видеть весь процесс, и когда они придут к нам на работу, это будут уже молодые профессионалы, - пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Со школьной скамьи

Теплоэнергетическая компания уже несколько лет реализует последовательную стратегию подготовки кадров. Четыре года назад в 6 корпусе политехнического университета была открыта специализированная аудитория от теплоэнергетической организации. Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Специалисты компании регулярно проводят здесь тематические встречи, обсуждения и презентации.

Также при поддержке теплоэнергетической организации в университете работает проект «Школа молодого энергетика». Он призван помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии. Большая часть выпускников Школы впоследствии становится студентами теплоэнергетического факультета университета.

- Одиннадцатиклассником я прошел тест-драйв этой программы, где нам интересно рассказывали о важности теплоэнергетики. Мне понравилось, и я принял решение поступать на специалитет «Автоматизация процессов на теплоэнергетическом производстве». Во время обучения нас будут включать в рабочий процесс, - рассказал будущий студент 1 курса теплоэнергетического факультета СамГТУ Никита Богданов.

В самом вузе участников проекта «Энергия будущего» называют элитным спецназом инженеров-теплоэнергетиков.

- Такое сопровождение школьников дает гарантированное поступление в университет, дополнительную стипендию от компании, обучение рабочей профессии, что очень важно в области энергетики, а также вовлечение в корпоративную культуру и включение в молодежный совет компании с первых дней обучения в университете. За каждым студентом закрепляется тьютор от вуза и компании, которые развивают компетенции и менеджерские лидерские качества для будущего карьерного роста, - поделился заместитель декана теплоэнергетического факультета, кандидат технических наук, доцент и куратор проекта «Энергия будущего» Василий Ткачев.

И, конечно, практика, много практики на реальных действующих энергетических объектах региона под наставничеством специалистов.