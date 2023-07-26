«Просят Инстасамку, а пляшут под «Короля и шута»: диджей детского лагеря рассказал, как ведут себя современные школьники

Диджей признался – дети сейчас похожи на детей 15 лет назад. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вадим второй год работает в детском лагере под Самарой, проводит там школьные дискотеки. Мужчина рассказал корреспонденту «КП-Самара», что слушают и как ведут себя современные школьники, чем они похожи на детей 15 лет назад и чем отличаются от них. Вот монолог Вадима.

«Бывает, видишь, как первая любовь рождается»

Когда я в школе ездил в лагеря (а это было лет 15 назад), никаких диджеев у нас не было. Был комп, набор песен на флешке. И еще – своя флешка! Вожатые выбирали самого технически образованного парня и говорили – ты будешь музыку включать. Сначала казалось, что это облом: все будут девчонок приглашать танцевать, а ты как дурак – за монитором. В общем, этим мальчиком был я, и все прелести положения осознал уже на первой дискотеке. Девочки хотели танцевать под свои любимые песни, их нужно было заказывать у меня… В общем, красавицы расплачивались поцелуями!

Теперь во многих лагерях нанимают специального человека – это, конечно, организации покруче. Я работаю в одном и том же лагере под Самарой уже второй год: там потратились на хорошее оборудование и колонки, да и сажать детей за пульт нельзя – а вдруг маме пожалуются, что им отдыхать не дают.

Вечерняя дискотека для детей – это кайф. Парни показывают какие-то выученные танцевальные трюки, как и десять лет назад – устраивают рэп-баттлы. Девчонки по часу красятся, прихорашиваются. За медленным танцем всегда интересно наблюдать. Есть девчонки, которые как победительницы стоят, знают, что сейчас к ним толпа ринется – только выбирай.

Бывает, что видишь, как первая любовь рождается: когда паренек какой-нибудь мнется, с ноги на ногу, решается три песни подряд, но все-таки подходит. В медляке сразу видно, кто есть кто: какой-нибудь красавчик, первый парень в отряде обнимет по-хозяйски, руку пониже талии положит. А если чувства, так там может и не дотронется, так, воздух обнимать будет. Мы еще, кстати, танцевали, положив друг другу руки на плечи, сейчас ребята так почти не делают – сразу талию обнимают. Бывает, целоваться на танцполе начинают, прямо по-взрослому. Но тут вожатые пресекают – не дай бог все это в соцсети вылезет, родители потом скандал устроят.

«Не надо говорить, что дети стали тупее»

Сделать нормальный плейлист – та еще задача. По лагерю ходят девочки, включив в телефоне Инстасамку, подпевают в голос, но на танцполе с ней что делать? Первые пару дней просят еще – для вида, мол, крутые же. А потом понимают, что это не танцы. То же самое все рэперы с матом – обязательно их будут петь на территории, матерясь и получая штрафы от вожатых. Но на дискотеке не лезут – я сразу говорю, что мата не будет.

Есть в рэпе и приличные. Популярный у школьников - OG Buda, Диверст, включаю, когда просят, но ритма там маловато.

Открытие этого года – очень крутой интерес к «Королю и шуту», спасибо создателям сериала и родителям, приучающим ребенка к Горшку (шутка). Я кайфую, когда ребята отрываются под «Старый дом», «Дурака и молнию».

Девочки просят в основном Бузову и Анну Асти, но я все равно на заказы не ориентируюсь по большему счету, составляю список треков (композиций) сам. Из новых обязательно беру Хабиба – там парень знает, как качать танцпол музыкой. Валя Карнавал, Абрикоса - в общем-то все, как было и в моем детстве, почти ноль смысла, зато про любовь и под дискотечную музыку. И не надо говорить, что дети тупее стали или что-то такое: все повторяется. Помню, как смеялись с друзьями услышав трек «Раз, раз это Хардбасс» - привет, MC Вспышкин и Никифоровна.

Нестареющая классика заходит на отлично.

В этом году очень крутой ремикс сделали Mujuice на «Песняров» - получилась очень современная Kosil Jas’ Konjushinu, школьники подпевают в голос. «Руки вверх», «Иванушки», «Отпетые мошенники» – это тоже классика. «Краски» еще, вот эта - «Мама, я полюбила бандита» - в топе. «Медлячок» от «Басты» - почти всегда белый танец. Но и старые композиции тоже включаем, что-то из золотой коллекции иностранных хитов, опять же – главное, чтобы про любовь.