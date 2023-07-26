В третьем месяце лета самарцам обещают небольшие дожди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В большинстве регионов Поволжья, как и во всей стране, температура воздуха в августе ожидается ниже климатической нормы. Об этом на днях сообщил Росгидрометцентр. В дневное время в ПФО в среднем она составит всего +18... +23 градусов. Осадков будет меньше нормы. Рассказываем про погоду в Самаре в августе 2023 года.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в августе 2023 во всем ПФО, и в Самаре в частности, возможно резкое похолодание. В начале месяца столбик термометра будет переходить 30-градусоную отметку, то к 20-ым числам температура воздуха может снизиться всего до +8 градусов.

Погода на первую декаду августа 2023 в Самаре

Первые десять дней месяца еще порадуют нас теплом. Днем воздух будет прогреваться до +24...+31 градусов. Дни ожидаются ясными, без осадков.

Погода на вторую декаду августа 2023 в Самаре

Вторая декада так же прогнозируется тепло с переменной облачностью. Температура воздуха будет чуть ниже: +23...+30 градусов. Возможны небольшие дожди 13, 16 и 19 августа.

Погода на третью декаду августа 2023 в Самаре

Последняя десятидневка огорчит самарцев похолоданием. Днем не выше +18...+ 23 градусов. Ночью совсем зябко - в пределах +10...+13 градусов.

По долгосрочным прогнозам синоптиков на осень 2023, холодное окончание августа будет предварять аномально холодную и сырую погоду в сентябре 2023 в России. Однако, напоминаем, что точность таких прогнозов не более 60-70%.