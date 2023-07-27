Робофабрика по производству кубсатов откроется на базе Самарского университета им. Королева

Участие в работе примут научные сотрудники и студенты ПИАШ. Фото: Елизавета Иванисова

До конца 2023 года в Самаре откроется роботизированное опытное производство наноспутников формата «кубсат». Работу запустят на базе Самарского университета им. Королева. Она будет вестись совместно с РКЦ «Прогресс» в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

– Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству наноспутников создается в интересах Госкорпорации «Роскосмос». Это первый проект, который будет реализован в рамках концептуальной модели цифрового завода, разработанной сотрудниками ПИАШ Самарского университета, – рассказал директор ПИАШ Иван Ткаченко.

Цифровой завод – это киберфизическая система, объединяющая цифровые и реальные компоненты. Она позволяет сделать производство гибче, снизить себестоимость, повысить эффективность процессов. Модель завода включает в себя три уровня. На первом создается проект наноспутника, на втором организуется запуск серийной продукции. На третьем и самом высоком уровне ведется управление предприятием и работа с партнерами.

– Ключевая особенность нашей модели цифрового завода в том, что на входе она охватывает поставщиков оборудования, комплектующих и материалов, а на выходе – дилеров и эксплуатантов выпущенных изделий. Это принципиально важный момент для предприятий аэрокосмической отрасли, поскольку создание авиационной и ракетно-космической техники требует широкой кооперации предприятий, – подчеркнул Иван Ткаченко.

Участие в производстве наноспутников примут научные сотрудники и студенты ПИАШ. Планируется, что первое опытное производство откроется в декабре этого года, сейчас для него закупается и готовится специальное оборудование.

Как отметил Иван Ткаченко, в дальнейшем в вузе планируется отработка технологии автоматизированного производства наноспутников «АИСТ-СТ». Работа в этом направлении уже началась – первый спутник разрабатывается совместно с питерской компанией «Специализированный технологический центр». Запуск на орбиту запланирован на 2024 год.

Помимо этого, на базе университетского кампуса планируется открыть еще одну киберфизическую фабрику, которая будет заниматься выпуском малогабаритных газотурбинных энергоустановок. Это опытное производство также создается в рамках концепции цифрового завода и будет работать в интересах ПАО «ОДК-Кузнецов».