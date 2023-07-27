Заманил в дом мороженым: в Самарской области мужчина похитил девятилетнюю девочку-соседку

Сосед силой удерживал девятилетнюю школьницу в своем доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющий случай произошел в дачном массиве Комсомольск-2 в Ставропольском районе Самарской области. Местный житель заманил девятилетнюю девочку к себе домой и насильно удерживал ее. Следственный комитет возбудил уголовное дело. «КП-Самара» выяснила подробности происшествия.

Как стало известно, все произошло 22 июля 2023 года. 39-летний Константин (имя изменено – прим.ред.) обманным путем заманил к себе в дом соседку-школьницу – 9-летнюю Марину (имя ребенка измеено – прим.ред.) и незаконно удерживал ребенка.

- Он предложил девочке мороженое и завел к себе в дом. На поиски ребенка отправилась бабушка, которая и обнаружила девочку у соседа, - рассказали нам источники.

Как стало известно журналисту «КП-Самара» из собственных источников в правоохранительных органах, мужчина психически нездоров. Что происходило в доме – пока доподлинно неизвестно. Однако источники «КП-Самара» утверждают, что насильственных действий сексуального характера в отношении девочки не совершалось.

К счастью, девочку вовремя хватились. На поиски внучки отправилась бабушка и сестра пропавшей школьницы. Они начали стучать в двери соседу и вынудили его выпустить свою пленницу.

В ГУ МВД по Самарской области уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Это может означать, что неадекватный мужчина мог избить девочку или ее бабушку, когда та пришла вызволять внучку из плена.

В настоящее время дело передано в СУ СКР по Самарской области, где возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Региональная прокуратура взяла под свой контроль ход расследования.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.