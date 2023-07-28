«Это с детства моя страсть»: полицейский из Самарской области реставрирует советские мотоциклы

Иван увлекался мотоциклами с ранних лет, но реставрацией занялся случайно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Самарской области отличаются не только успехами на профессиональном поприще, но и необычными хобби. Один из них, старший лейтенант Иван Разуков, увлекается реставрацией советских мотоциклов. Мужчина рассказал, как пришел к этому занятию и почему считает его увлекательным.

«Мотоциклы – моя страсть с детства»

Иван Разуков – государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району. Мужчина признается: мотоциклами он увлекается с раннего детства. Однако изначально реставрация не была его хобби – оно возникло неожиданно.

Однажды, во время учебы в старшем классе, Иван помогал своему деду в деревне. Они нашли старый мотоцикл. Вид у техники был потрепанный – небольшое количество железа в виде коррозийной рамы и спящего двигателя, потускневших фар и закисших сальников.

– Мы поняли, что перед нами – «Иж-Планета-5». Во мне сразу загорелся азарт, захотелось заполучить себе уникальный мотоцикл в полной «боевой» готовности, – вспоминает Иван Разуков.

Восстановление мотоцикла оказалось занятием кропотливым и долгим – на это ушло несколько лет. К тому же привычные дела никто не отменял. Иван сдавал выпускные экзамены, затем последовала учеба в вузе. На любимое хобби оставалась лишь малая доля свободного времени.

Полицейский отдает любимому делу все свободное время Фото: ГУ МВД России по Самарской области

– В начале было сложно. Если отдраить машину я мог своими силами, то с запчастями возникали проблемы. Сейчас я понимаю, что достать детали для «Иж-Планета-5» в то время было не так уж сложно. Но мешало отсутствие всякого опыта, – поделился полицейский.

Помочь овладеть нужной информацией Ивану помогли специальные форумы. Там он общался с другими реставраторами, уточнял все детали.

«Восстанавливать мотоциклы сложнее, чем автомобили»

По словам Ивана Разукова, реставрация мотоциклов по сравнению с автомобилями имеет свои сложности. В основном они возникают при покраске.

– В мотоцикле много мелких и неудобных элементов, а красить надо так, чтобы выглядело, как было в жизни. Желающих заняться покраской мотоцикла не так уж много – мороки предостаточно, – отмечает Иван.

Сегодня в коллекции Ивана имеется несколько мотоциклов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Несмотря на трудности, полицейский не бросил любимое дело. Сегодня его коллекция насчитывает три мотоцикла. А Иван продолжает совершенствоваться и искать другие уникальные модели, которым сможет подарить вторую жизнь.