На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре сработало взрывное устройство

На месте ЧП работают правоохранители

В пятницу, 28 июля на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области прогремел взрыв. Сообщения об этом появились в социальных сетях около шести часов вечера. Информацию журналисту "КП-Самара" подтвердили собственные источники в правительстве региона.

По сообщениям в социальных сетях, на территории НПЗ был слышен громкий хлопок, однако местные жители, с которыми удалось пообщаться журналистам «КП-Самара», уверяют, что никакого грохота не слышали, а над территорией завода не видно дыма.

Тем не менее собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах подтвердили информацию о ЧП

- Пострадавших в результате инцидента нет, - пояснили правоохранители.

Также в правительстве пояснили, что виновник ЧП был оперативно задержан, он пытался скрыться на территории соседнего региона. Это был рабоотник завода.

- Ситуация находится на контроле у властей, - пояснили "Комсомолке".

Источники на самом предприятии сообщили, что речь шла не о взрыве, а о «хлопке».

- Завод в данный момент стоит на ремонте, - пояснил источник на предприятии. - Прозвучал хлопок в нерабочем помещении, но что конкретно произошло – пока неизвестно. Сейчас на месте работает следственная группа и прокуратура, они выясняют все обстоятельства.

Позднее ситуацию официально прокомментировали в ПАО "Роснефть".

- Совместными действиями службы безопасности Компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ, - прокомментировали нефтяники. - Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком.