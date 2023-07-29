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Общество29 июля 2023 13:30

Стена воды, мощный град и вырванные с корнем деревья: мощный ураган и тропический ливень обрушились на Самарскую область

На Самарскую область обрушился мощный ураган и тропический ливень 29 июля 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Ураган вырвал полувековые деревья прямо с корнем

Ураган вырвал полувековые деревья прямо с корнем

Фото: из соцсетей

Днем в субботу, 29 июля 2023 года, на Самарскую область обрушился мощный ливень. Еще с утра МЧС предупредило о вероятном ухудшении погоды и объявили оранжевый уровень опасности. Однако таких разрушительных последствий самарцы не ожидали. Показываем фотографии из социальны сетей.

Пострадало множество автомобилей

Пострадало множество автомобилей

Фото: из соцсетей

Самый мощный разрушительный ураган прошел в Тольятти. Местные жители делятся фотографиями и видео последствий шторма. Поваленные световые столбы, реки воды на асфальте, у кого-то прохудилась крыша в доме, а также на дорогах лежат множество поваленных деревьев, вырванных буквально с корнем.

В Тольятти ветер снес линии электропередач

В Тольятти ветер снес линии электропередач

Фото: из соцсетей

В поселке Усть-Кинельский местные жители заметили град. Многие огородники, которые не успели укрыть посадки, потеряли урожай и лишились цветов в палисадниках. Но больше пострадали автомобилисты, которые не успели укрыть своих «железных» коней. Теперь им придется восстанавливать ЛКП за свой счет.

Упавшие дорожные заки настигли даже на полупустой парковке

Упавшие дорожные заки настигли даже на полупустой парковке

Фото: из соцсетей

На Самару ливень обрушился ближе к вечеру, но град до нас так и не дошел. В социальных сетях только начинают появляться видео и фото последствий урагана в областном центре. В одном из пабликов самарцы разместили видео, на котором запечатлено мусорное уличное ведро, которое ветром задуло прямо в парадный вход одного из бизнес-центров.

В Самаре ветер снес уличные мусорные баки

В Самаре ветер снес уличные мусорные баки

Фото: из соцсетей

В ГУ МЧС по Самарской области просят самарцев быть внимательными и осторожными и по возможности не выходить из дома в непогоду. На время урагана лучше отложить поездки на автомобиле. Если же непогода застала на улице, нельзя укрываться под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Под такими опасными шаткими конструкциями также не стоит парковать свой автомобиль.

Ураганный ветер снес незакрепленные конструкции

Ураганный ветер снес незакрепленные конструкции

Фото: из соцсетей

По прогнозу Приволжского УГМС, ливень с сильным ветром продолжится в регионе всю ночь. В Воскресенье, 30 июля, непогода также сохранится. Возможен град, ливень, а также порывы ветра до 28 м/с.

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