Стена воды, мощный град и вырванные с корнем деревья: мощный ураган и тропический ливень обрушились на Самарскую область

Ураган вырвал полувековые деревья прямо с корнем Фото: из соцсетей

Днем в субботу, 29 июля 2023 года, на Самарскую область обрушился мощный ливень. Еще с утра МЧС предупредило о вероятном ухудшении погоды и объявили оранжевый уровень опасности. Однако таких разрушительных последствий самарцы не ожидали. Показываем фотографии из социальны сетей.

Пострадало множество автомобилей Фото: из соцсетей

Самый мощный разрушительный ураган прошел в Тольятти. Местные жители делятся фотографиями и видео последствий шторма. Поваленные световые столбы, реки воды на асфальте, у кого-то прохудилась крыша в доме, а также на дорогах лежат множество поваленных деревьев, вырванных буквально с корнем.

В Тольятти ветер снес линии электропередач Фото: из соцсетей

В поселке Усть-Кинельский местные жители заметили град. Многие огородники, которые не успели укрыть посадки, потеряли урожай и лишились цветов в палисадниках. Но больше пострадали автомобилисты, которые не успели укрыть своих «железных» коней. Теперь им придется восстанавливать ЛКП за свой счет.

Упавшие дорожные заки настигли даже на полупустой парковке Фото: из соцсетей

На Самару ливень обрушился ближе к вечеру, но град до нас так и не дошел. В социальных сетях только начинают появляться видео и фото последствий урагана в областном центре. В одном из пабликов самарцы разместили видео, на котором запечатлено мусорное уличное ведро, которое ветром задуло прямо в парадный вход одного из бизнес-центров.

В Самаре ветер снес уличные мусорные баки Фото: из соцсетей

В ГУ МЧС по Самарской области просят самарцев быть внимательными и осторожными и по возможности не выходить из дома в непогоду. На время урагана лучше отложить поездки на автомобиле. Если же непогода застала на улице, нельзя укрываться под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Под такими опасными шаткими конструкциями также не стоит парковать свой автомобиль.

Ураганный ветер снес незакрепленные конструкции Фото: из соцсетей

По прогнозу Приволжского УГМС, ливень с сильным ветром продолжится в регионе всю ночь. В Воскресенье, 30 июля, непогода также сохранится. Возможен град, ливень, а также порывы ветра до 28 м/с.