«Ужас, деревья валятся на домики и авто!»: очевидцы рассказали, что натворил страшный ураган на турбазе в Самарской области

Погода изрядно подпортила отдых. Фото: t.me/tolyatti_063

Рухнувшие вековые сосны, поврежденные автомобили и шокированные люди. Так вчера выглядела база отдыха «Заря» в Шигонском районе. Мощный ураган разгромил территорию учреждения и изрядно испортил отдых жителям. Очевидцы рассказали, что происходило на базе 29 июля 2023 года.

Вчерашний день начинался абсолютно спокойно. Летнее солнце нещадно пекло, поэтому многие самарцы решили отправиться подальше от душного города. Выбор пал на базу отдыха «Заря» в Шигонском районе. Великолепный Муранский бор с вековыми соснами, уютные домики, свежий воздух… Спустя несколько минут этот приятный пейзаж сменится настоящим апокалипсисом.

– Мы приехали в «Зарю», но даже не успели заселиться, как начался настоящий ужас! Вековые сосны рухнули, столбы оказались повалены, свет отключили. На стоянке деревьями проломило много машин, стволы упали и на некоторые домики. Но мы дальше даже пройти не смогли! Люди в шоке, – делится впечатлениями одна из отдыхающих.

На территории "Зари" царил настоящий хаос. Фото: t.me/tolyatti_063

Очевидцы поделились кадрами с места событий. Судя по снимкам, на территории «Зари» царил настоящий хаос. Дороги залило водой, по которой автомобили буквально плыли. Деревья упали на крыши домиков, припаркованные машины, местами оказались задеты провода. Проезд к турбазе оказался закрыт: дорогу завалило, ее пришлось освобождать при помощи бензопил.

Батуты оказались завалены ветками. Фото: t.me/tolyatti_063

По деревьями скрылись и бассейны. Фото: t.me/tolyatti_063

– Жалко нашу турбазу любимую… Два раза в этом году там были, хотела на днях туда опять поехать, – с огорчением отметила жительница Самары.

О пострадавших при ЧП не сообщается. Очевидцы уточняют, что руководство турбазы сразу приступило к устранению последствий.