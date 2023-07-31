Картошка за 90 и яблоки по 150: эксперт рассказал, ждать ли подорожания овощей в Самаре

Цены на овощи в магазинах вызывают недоумение у горожан Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Лето – время овощей и фруктов, «витаминов с грядки» и дешевых сезонных продуктов. Однако самарцы в соцсетях жалуются - дескать, цены на картошку-моркошку в магазинах кусаются. Другие возражают – мол, за такими продуктами надо ходить на рыночки к колхозникам дачникам. Журналист «КП-Самара» выяснила, сколько стоят сезонные овощи и фрукты на рынках и в супермаркетах, и узнала у экспертов, ждать ли их подорожания в конце лета.

О дешевизне говорить не приходится

Читатели «КП-Самара» в соцсетях пожаловались на завышенные цены на овощи.

- Сейчас радуешься, если на рынке видишь килограмм картошки по 40 рублей, - жалуется самарчанка Полина. – Вроде все свое, родное, а ценник в магазинах под 90 рублей. Откуда такие цифры?

К слову, по данным Росстата, килограмм картошки в Самарской области стоил в среднем 41 рубль. А как сейчас?

В магазине у дома большинство продуктов стоит на полках с пометкой «Выгодно». Несмотря на пометку, груши продают по 145 рублей за кило, а яблоки и вовсе по 150. Вишню можно купить по 250 рублей за килограмм. Ничего себе выгода.

Идем к полкам с овощами. Картошку, морковь, помидоры - все это выращивают в нашем регионе. Но о дешевизне говорить не приходится. Килограмм помидоров в супермаркете у дома обойдется в 130 рублей, огурцы можно взять по 62 рубля по скидке, лук – по 40, морковь – аж по 91 рублю за килограмм. А за кило картошки и вовсе придется выложить 89 рублей. Капуста - 62 рубля, перец – 150, баклажаны – 145, зелено – 50 рублей за упаковку.

- Если собирать в магазине, например, окрошку, то только на овощи уйдет около 200 рублей, - подсчитала журналист «КП-Самара».

Зато на рыночке килограмм картошки стоит 45 рублей Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Торг за картошку

В поисках дешевых сезонных овощей и фруктов отправляюсь на ближайший рыночек. Ради гипотетической экономии приходится минут 20 топать пешком.

Первое что бросается в глаза - это объявление на картонке «Картошка 45 рублей за килограмм». Ну, вот, совсем другое дело!

Средние цены на сезонные фрукты на рынке в Самаре оказались такими: яблоки можно купить по 69 рублей за кило, груши – по 89. Вишню продают по 200 рублей.

Некоторые овощи тоже оказались дешевле чем в магазинах – например, картошка (45 рублей), перед (можно купить по 90), баклажаны (80 рублей), морковь (49 р. за кг). А вот огурцы и капуста оказались дороже, чем в магазине – за килограмм придется заплатить 80 и 65 рублей соответственно.

- В целом овощи для окрошки на рынке можно купить за 125 рублей, - посчитала журналист «КП-Самара». А те, кто помнит главное рыночное правило и умеет торговаться, может сэкономить еще больше.

«Цена на овощи стабильна»

Многие самарцы надеются, что к августу сезонные овощи подешевеют. Однако некоторые опасаются, что цены могут еще немного подрасти. Председатель Союза картофелеводов Самарской области Владимир Молянов отмечает: эти опасения совершенно беспочвенны.

- Мы прогнозируем стабильные цены на картофель и овощи, - рассказал эксперт журналисту «КП-Самара». Для производителей продукции цена даже низкая. В целом никаких предпосылок к подорожанию овощей осенью нет, цены останутся на прежнем уровне.

ОФИЦИАЛЬНО

Цены на сезонные овощи и фрукты в Самаре (по данным Росстата)

- Картошка 45,05 (год назад - 41,10)

- Капуста белокочанная 54,21 (год назад - 24,88)

- Лук репчатый 51,69 (год назад - 48,15)

- Свекла 39,65 (год назад - 35,58)

- Морковь 62,52 (год назад - 48,65)

- Огурцы 89,01 (год назад - 79,64)

- Помидоры 119, 23 (год назад - 108,69)

- Яблоки 126,05 (год назад - 127,76)

- Бананы 96,21 (год назад - 68,54)