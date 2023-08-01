«В подозрительной «девятке» оказались обычные грибники»: самарский инкассатор рассказал об особенностях работы

Чтобы быть в форме, Сергей Денисов регулярно проплывает два километра. Фото из архива Сергея Денисова.

В первый день августа свой профессиональный праздник отмечают инкассаторы - люди, через руки которых проходит больше денег, чем каждый из нас может себе представить. Мы узнали об особенностях профессии от человека, чей общий стаж в этой области более 20 лет. Сергей Денисов отвечает за сохранность и перевозку денег уже на протяжении 7 лет, работая в Новокуйбышевске в отделе инкассации и перевозки ценностей Сбера.

- Главное в нашем деле - это дисциплинированность, - считает Сергей Денисов. - И, конечно, физическая подготовка: тщедушный человек просто не сможет носить на себе в течение всего дня 8-килограммовый бронежилет. Плюс мешок с деньгами, который весит, в среднем, килограммов 20. Наверное, лучше всего представить такую нагрузку сможет беременная женщина. Но будущая мама носит ребенка 9 месяцев, а мы - всю жизнь.

Кроль, стрельба и первая помощь

Каждый инкассатор тренирует выносливость по-своему. Сергей с детства влюблен в плавание - когда-то даже был кандидатом в мастера спорта СССР. В свои 50 лет продолжает регулярно ходить в бассейн - проплывает обязательные два километра, а недавно достойно выступил за Поволжский Сбербанк в спартакиаде Сбера - проплыв кролем 800-меровую дистанцию за 10,48 секунды, занял четвертое место. Имея привычку стремиться к лучшему результату из возможных, готовился к соревнованиям со всей серьезностью - целенаправленно похудел на 17 кг, «пересев» на гречку и отказавшись от любимых плюшек. Впервые нормально поел уже после выступления, а на выходе из столовой встретил экс-министра спорта РФ Виталия Мутко, который поздравил спортсмена с блестящим заплывом и попросил поделиться секретом диеты. Впрочем, если вид спорта для поддержания физической формы каждый выбирает сам, есть для инкассаторов и обязательные зачеты, которые сдают каждый месяц - по стрельбе и оказанию медицинской помощи.

- Навыки первой помощи пригодились однажды в бассейне, - вспоминает Сергей. - уже закончив тренировку, увидел мужчину, лежащего на дне. Вытащил его, уже начавшего синеть, с трехметровой глубины, начал делать искусственное дыхание… Медики приехали, когда он уже начал самостоятельно дышать. К сожалению, через три дня мужчина все-таки умер - видимо, слишком долго пробыл под водой.

Каждая смена — это повышенная бдительность плюс 8 килограммов бронежилета. Фото из архива Сергея Денисова.

Боеприпасы не пригодились

По словам Сергея Денисова, инкассаторами, как и профессиональными спортсменами или военными, становятся люди, которым необходим адреналин. Если склад характера другой, просто не удержишься в профессии - постоянное чувство опасности не каждый выдержит. Сергей вспоминает как однажды получили предупреждение от ФСБ: завтра на таком-то участке маршрута машину попытается перехватить белая «девятка».

- Взяли побольше боеприпасов, едем, риск щекочет нервы, - вспоминает Сергей. - За нами действительно вскоре увязывается белая «девятка». Но, когда ее остановили, выяснилось, что это просто грибники едут в лес - такое вот совпадение.

Виталий Мутко оценил волю к победе новокуйбышевского инкассатора. Фото из архива Сергея Денисова.

Честность на максимуме

В инкассаторы с улицы не попадешь. Кроме того, что нужно обладать определенными навыками и умениями, необходимо пройти психологические тестирования - способен ли ты к такой работе. Сегодня труд инкассатора предполагает не только перевозку-переноску денег, но и работу со сложными техническими устройствами - за смену бойцы загружают от пяти до 20 банкоматов. И, конечно, функционируют в режиме постоянной бдительности: кто-то по глупости или злому умыслу может решить, что у инкассатора банкноты защищены менее надежно, чем в банке. Кстати, есть у Сергея, как и вероятно, у его коллег, своеобразная профдеформация: к пачкам денег, которые попадают в зону его ответственности, относится как к бумаге, которую нужно доставить по назначению - без соблазна.

- Я считаю свою профессию самой честной на земле, - улыбается Сергей Денисов. - Мы не можем «подкалымить», как в других профессиях. От нашей работы зависит положительный эмоциональный фон населения - когда детские пособия, пенсии и зарплаты выплачиваются людям вовремя, они могут делать друг другу подарки и просто достойно жить. Приятно это сознавать!