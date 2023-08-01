«У человека не может быть одного наставника»: нейрохирург Геннадий Алексеев рассказал о выборе профессии и своих учителях

В 2023 году Геннадий Алексеев удостоен Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» Фото: Предоставлено "КП"

«Профессионал», «врач от Бога», «чуткий специалист, способный вернуть человека к привычной жизни». Именно так пациенты отзываются о нейрохирурге Геннадии Алексееве, заведующем нейрохирургическим отделением больницы им. Середавина, который ежегодно проводит более 150 операций. В прошлом году врач отметил 65-летний юбилей. А в 2023 году Геннадий Алексеев удостоен Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Награду ему вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Отец был моим наставником»

Геннадий Алексеев работает в системе здравоохранения Самарской области более 40 лет. Он одним из первых в нашем регионе начал проводить уникальные операции в нейрохирургии с применением высокотехнологичного оборудования и внедрил новые методики лечения при различных заболеваниях головного мозга. В 2018 году во время ЧМ-2018 благодаря ему был спасен иностранный арбитр, у которого случился инсульт.

А начинал свой профессиональный путь будущий врач много лет назад. Значительное влияние на выбор будущей профессии оказал его отец – тогда он возглавлял нейрохирургическое отделение больницы им. Калинина, которое открылось в 1958 году.

–Мой отец был врачом и всегда много работал, я редко видел его дома. Когда мы проводили время вместе, он много рассказывал о нейрохирургии. Наверное, именно поэтому я и выбрал медицину, – вспоминает Геннадий Алексеев. - Отец тоже видел меня только в этой профессии. Он часто помогал мне советом, был моим наставником.

В 1980 году Геннадий Алексеев окончил СамГМУ по специальности «Лечебное дело», а спустя год - интернатуру по специальности «Хирургия».

– Сначала я не планировал быть нейрохирургом, мне нравилась абдоминальная хирургия. После окончания института у меня был год на выбор специализации. Отец предложил поработать в больнице имени Пирогова в нейрохирургическом отделении и я согласился, – рассказывает Геннадий Алексеев. - Коллеги приняли меня очень хорошо, а нейрохирургия полностью захватила.

«Нужно понемногу учиться у других специалистов»

После окончания интернатуры специалист начал работать в больнице имени Середавина. Там у него появились новые учителя, которых он с благодарностью вспоминает по сей день.

– Один из моих учителей – профессор Лев Нестеров, который на тот момент возглавлял кафедру нейрохирургии. Мне нравился его стиль общения, отношение к работе, пациентам и коллегам, – отмечает Геннадий Алексеев. - Человек, особенно в медицине, учится у многих специалистов. Я, например, понемногу учился у хирургов, с которыми вместе оперировал. Один финский нейрохирург, на вопрос о том, как он научился так хорошо оперировать, сказал: «Смотрите, общайтесь с хорошими специалистами и берите у них все, что можете взять». Это и есть наставничество.

«Наставничество – нелегкая задача»

Сегодня у Геннадия Алексеева новая роль – он сам является наставником. Врач отмечает: это задача не из легких.

– Конечно, возникают трудности. Молодежь много знает, у нее свое мнение, поэтому иногда приходится сглаживать какие-то углы. Моя задача, как наставника, не переубедить ученика, а сделать так, чтобы он сам пришел к правильному выводу, – поделился специалист.

Геннадий Алексеев отмечает, что у него, как и у любого наставника, есть четко выстроенный алгоритм общения с молодыми специалистами.

– Главное - не переставить учиться. Я рассказываю молодым докторам, что все специалисты, в начале профессионального пути совершали ошибки. Они были у всех – у академиков, профессоров, – поясняет врач. – Не нужно их бояться, но и не стоит на них закрывать глаза: мы с учениками разбираем сложные ситуации, обсуждаем, выясняем, как избежать тяжелых моментов.

КОНКРЕТНО

За 5 лет в Самарской области построены 115 и отремонтированы 192 объекта медицины. Полностью обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация.