«Наш мир стоит того, чтобы красиво говорить о нем на русском языке»: финалист «Учителя года Самарской области» учит детей любить культуру и историю своей страны

Много лет Ирина Куренкова успешно учит детей русскому языку и литературе.

Ирина Куренкова с малых лет была уверена в том, что она хочет быть учителем. Ничего удивительного – в семье у девушки было немало педагогов. Учеба в школе только укрепила самарчанку в этом намерении. И вот уже много лет Ирина Куренкова успешно учит детей русскому языку и литературе, прививая им любовь к своей стране и уважение к ее богатой истории и культуре. В 2012 году педагог становилась финалистом регионального этапа конкурса «Учитель года». А ее выпускники стабильно показывают высокие баллы по ЕГЭ – например в 2021 году средний балл по литературе среди ее учеников составил 86 баллов, а в 2023 году 11 выпускников из 20 получили высокий балл (от 80 до 100) по русскому языку и литературе.

Любознательность – фамильная черта

Ирина Куренкова признается: главным примером настоящего педагога для нее всегда служил брат деда Иван Алексеевич Газетов. Фронтовик получил ранение, в результате чего потерял ногу в Курской битве, а когда вернулся домой - решил реализовать свою детскую мечту - учить детей.

- Мой дед, наверное, единственный человек, который три раза заочно заканчивал Тульский педагогический институт по разным специальностям, - рассказывает Ирина Куренкова. – Вообще так было не принято, но ему как фронтовику пошли навстречу. В результате он мог преподавать и филологию, и физико-математические науки, и естественнонаучные дисциплины. Помню, спрашивала его – зачем ему это. А он отвечал – как директор школы я хочу понимать все процессы и особенности преподавания изнутри. Такая любознательность – наша фамильная черта. Мне тоже очень интересно жить, и это помогает мне учить детей русскому языку и литературе. Я убеждена – если ребенок плохо говорит, то ему просто не о чем говорить, ему не интересно. А ведь наш мир стоит того, чтобы красиво говорить о нем на русском языке!

«Учитель должен открывать детям горизонты»

Еще одним наставником, который во многом определил профессиональный путь и успехи Ирины Куренковой, стала ее школьный учитель русского языка и литературы Тамара Алексеевна Тарасова.

- Я училась в самой обычной школе, но до сих пор считаю, что мне невероятно повезло с педагогом, - вспоминает Ирина Куренкова. – Тамара Алексеевна была удивительным человеком, она показала, что учитель литературы должен искренне и ежедневно стараться быть разносторонней личностью, узнавать новое, постоянно развиваться. Она возила нас в Москву, в Ленинград, в Крым, в Михайловское, чтобы мы своими глазами увидели места, связанные с литературой, с историей и культурой нашей страны, почувствовали их атмосферу. И став учителем, я продолжила ее традицию. Мы с учениками всегда ездим по знаковым местам, я уверена, что учитель должен открывать детям горизонты. Что если мы хотим, чтобы дети говорили красиво и грамотно, нужно показать им, о чем говорить, рассуждать, дискутировать.

С детства и навсегда

Ирина Куренкова уверена: быть наставником – это ответственная, но очень важная задача.

- Детей воспитывает та среда, которую ты вокруг них формируешь, - отмечает педагог. - Дети всегда тонко чувствуют, кто перед ними – учитель, который искренне горит своим предметом, или обычный урокодатель. Если ты говоришь о гибели Пушкина по учебнику, не создаешь атмосферу личной потери для каждого, то дети не смогут по-настоящему проникнуться темой.

Огромные знания и искреннюю увлеченность своим предметом Ирина Юрьевна успешно сочетает с современными технологиями в обучении.

- Мы живем в эпоху, когда хороший учитель должен соблюдать традиции и в то же время пользоваться всеми возможностями современных технологий обучения, - уверена Ирина Куренкова. – Мы активно используем вспомогательные дистанционные форматы, работаем с интерактивными платформами. А еще наши ученики создают свои буктрейлеры – короткие видео, в которых рассказывается краткая суть книги. Для ребят это хорошая школа – так они учатся выделять и формулировать самое главное. А еще такие буктрейлеры очень помогают в изучении литературы ученикам физико-математических классов. Благодаря такому подходу ребятам прививается главное – любовь к чтению, понимание ценности литературы. Ведь любовь к хорошей книге прививается с детства – и навсегда.

НА ЗАМЕТКУ

Система образования Самарской области - одна из лучших в стране. Регион занимает 6 место в рейтинге по качеству образования. Укрепляется и образовательная инфраструктура области. За последние 5 лет в построено и реконструировано 9 школ, 168 отремонтировано. В 2023 году капитальный ремонт зданий ведется в 74 школах региона.