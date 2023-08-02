Купались в фонтане в День ВДВ и ломились в ресторан: две косули устроили переполох в Самаре 2 августа

В Самаре вместо десантников в День ВДВ в фонтане искупалась дикая косуля Фото: скриншот видео

Утром в среду, 2 августа 2023 года, в Самару нагрянули неожиданные гостьи – две косули. По предварительным данным, они обе переплыли Волгу. Оказаться в городских джунглях дикие животные явно не ожидали. Они сильно испугались, и устроили забег по городу. Одна из косуль даже успела в День ВДВ искупаться в фонтане.

Бегали по набережной у Ладьи

Косуль заметили на четвертой очереди набережной Волги между 8 и 9 часами утра. Одна зачем-то залезла в фонтан около Ладьи, побарахталась, а затем выскочила на асфальт и убежала в неизвестном направлении.

Вторая пронеслась мимо. Резвая косуля на большой скорости перескочила ограждение и рванула по склону вверх. Добралась до живой изгороди и махом перелетела через кусты. Остается надеяться, что в тот момент там никто не шел.

- Одна косуля потом поплыла на остров. Однако, к сожалению, за 50 метров до берега ее уже не было видно, - поделились в соцсетях очевидцы.

Косуля отправилась в ресторан

Что касается второй косули, то она продолжила «осмотр» города. После набережной она рванула в сторону улицы Ново-Садовой. По словам самарцев, она перебегала дорогу в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Ей повезло – в тот момент как раз горел красный сигнал светофора.

Одна из косуль убежала с набережной в сторону улицы Ново-Садовой Фото: СОЦСЕТИ

Преодолев проезжую часть, косуля понеслась во двор дома № 25 по улице Ново-Садовой. Но там она не задержалась. Вскоре ее заметили уже напротив ресторана «Рыбалтика» на проспекте Ленина, 3. Животное ломилось внутрь, но настойчивую гостью не пустили. Далее ее след простыл.

Насколько известно, службы, которые занимаются эвакуацией диких животных в подобных случаях, уже оповещены. Теперь им предстоит найти быстроногую косулю и поймать ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.