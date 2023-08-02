Легли в ноги Киркорову и президенту Зимбабве: самарские мастера показали, как вручную создают ковры

Ковры на самарской фабрике набивают вручную Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Что объединяет кабинет президента, модные бутики Милана и дом Филиппа Киркорова? Правильный ответ - ковры, которые сделали в Самаре. У нас в городе находится единственная в стране фабрика ковров ручной работы полного цикла - «Империал-Стиль». Здесь уже более 20 лет создают изделия по индивидуальным эскизам, причем ни один ковер не повторяется – каждый уникален. Журналист «КП-Самара» побывала на фабрике. Показываем, как там создают ковры, популярные во всем мире.

Как рождается ковер

Множество коридоров и корпусов, какие-то ужасно-громкие, что аж уши закладывает, а какие-то очень-очень тихие. Это все потому, что над созданием одного ковра работает сразу несколько человек. Сначала - этап подготовки. Когда на предприятие прилетает заказ, то дизайнер берет свой чудо-чемоданчик с пушистыми лоскутками ковра и отправляется домой к заказчику, чтобы своими глазами увидеть и замерить пространство. Дальше - сам дизайн: трудоемкая работа за компьютером, чтобы создать что-то новое и непохожее ни на что другое.

Для ковров используют нити самых разных цветов Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Сейчас я работаю над проектом для спальни девочки. Мы создали два варианта того, как ковер может выглядеть в интерьере. Прежде чем отдать проект в руки мастеров, мы просчитываем, какой стрижкой он будет обработан, в каком цвете, как он будет смотреться в интерьере и, конечно же, учитываем все пожелания заказчика, - рассказала дизайнер Наталья Малюшина.

После утверждения эскиза начинается работа над ковром.

- Сначала натягивается полотно, затем художник отрисовывает вручную все контуры ковра, а мастер начинает специальным «пистолетом» набивать изделие, - рассказывает директор по развитию фабрики Николай Скворцов. - Наша техника уникальна: мы производим ковры по технологии «hand tuft», при помощи тафтенговых пистолетов. Когда процесс закончен, полотно вычесывают и приклеивают к нему подложку и наш логотип. Следующий этап - доставка к клиенту. Весь процесс занимает до двух месяцев.

Процесс изготовления ковра занимает до двух месяцев Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Спец по стрижке ковра

В Самаре фабрика появилась в 1998 году, в этом году предприятие празднует 25-летие. Отмечать юбилей будут полсотни работников - мастера изготовления ковров, дизайнеры, пиар-менеджеры, программисты и один-единственный специалист по стрижке ковров. Руководство фабрики уверяет – он лучший в своем деле.

- Моя работа заключается в итоговой «доделке» - в стрижке ковра и придании ему окончательного, эстетичного вида, - рассказывает ковровщик Алексей Кукарин. – Все зависит от сложности ковра: бывает такое, что и по несколько месяцев приходится корпеть над одним проектом. Каждая работа для меня - новый урок. Мне нравится отсутствие рутины, ведь каждое наше изделие уникально.

Каждый ковер делают в единственном экземпляре Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

По самарским коврам ходит Президент России

За 25 лет работы, предприятие выполнило более 20 тысяч уникальных заказов. Помните Олимпиаду в Сочи 2014 года? Все наградные зоны были облачены в результат работы самарской фабрики. А универсиаду в Казани в 2013? Там тоже побывали изделия самарских мастеров.

- Ковер, который мы создавали на нашей фабрике, лежит в кабинете у президента РФ Владимира Путина, - с гордостью рассказывают ковровщики. - Самый большой ковер, который мы делали, имеет площадь 170 кв. метров. Он лежит в Moscow-City, в частном интерьере. Также у нас есть коллаборация с Васильевым, с Денисом Семачевым, мы делали ковер Филиппу Киркорову и Марии Шукшиной, - откровенно рассказал Николай Скворцов.

Ковер из Самары будет лежать даже в личном вертолете президента Зимбабвы.

- Не так давно прошел африканский экономический форум, на котором нашей деятельностью заинтересовалась администрация многих стран Африки. Представители государств захотели посетить и воочию увидеть наше предприятие. А наше правительство подарило вертолет президенту Зимбабвы. Внутри подарка постелены наши ковры.

Часть механической работы под присмотром людей делает робот Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Робот из Китая

Ряды работников «Империал-Стиль» год назад пополнил еще один чудо-мастер - робот из Китая.

- Наши дизайнеры обрисовывают в специальной программе макет, для того чтобы робот смог воспроизвести его на ковре. Работает он на электрической пневматике, там стоит пневмонасос, - обрисовал принципы работы железного мастера Николай Скворцов.

Железная помощница может создавать 6 кв.метров в день, а человек всего один. При этом фабрика не перешла на новые технологии, а просто добавила их в список своих мощностей. Робот облегчает лишь один из процессов производства - этап набивки. Все дальнейшие действия все равно выполняет рука мастера - чудо-техника не способна заменить человеческий труд. К тому же в процессе работы за роботом обязательно нужно следить: вовремя менять цвет, контролировать нить и т.д. Самарские мастера с этим успешно справляются.