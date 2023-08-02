Стучите по корке и смотрите на полосы: продавец поделился секретами выбора спелого арбуза

Советы от самарского продавца, как выбрать сладкий и спелый арбуз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе август, а значит сезон сочных арбузов и ароматных дынь наконец открыт. Хоть популярная ягода красуется на прилавках магазинов и местных рынков еще с начала лета, но благоприятным временем для ее покупки считается период с августа по конец сентября. По крайней мере, так говорят медики. Сезон сезоном, но вот наткнуться на плохую ягоду можно и сейчас. Журналист «КП-Самара» поговорила с продавцом арбузов и узнала, как правильно выбрать полосатого красавца.

Предупрежден — значит вооружен

Я решила обойтись без лишних экспериментов и отправилась на ближайшую к дому фруктовую точку с приветливыми восточными мужчинами-продавцами. До этого к ним я уже забегала, но, увы, человек я доверчивый, да и во фруктах разбираюсь так себе, поэтому мой максимум — прищуренный взгляд и заезженная фраза, мол: «арбуз хороший?». В ответ, конечно, всегда получают беспрекословное: «обижаешь, сестра, отличный!». Но только на этот раз я отнеслась к покупке серьезнее некуда.

-Арбуз казахстанский, очень сладкий, разбирают быстро, - почти с порога обозначил продавец по имени Амаль. Как рассказал продавец, на самарских прилавках этим летом красуются в основном полосатые ягоды из Казахстана и Соль-Илецка. Все они уже, как правило, к августу достаточно спелые.

Стучали по арбузу и мерили полосы

Обниматься с арбузом и пытаться услышать при постукивании «правильный» хруст я не стала. Решила посмотреть, как это делает фруктовый гуру и попросила мужчину помочь мне в выборе. Амаль тщательно осматривал ягоду, хлопал по ней ладонью и строил очень умный вид. Я, честно говоря, ничего не поняла и решила спросить напрямую, как правильно выбрать полосатое лакомство. По словам продавца, важно обращать внимание на внешний вид.

-Полосы четкие, широкие, яркие, шкурка твердая, усик (хвостик) сухой и большое желтое пятно на боку…Видишь? Вот этот арбуз спелый, точно говорю, - объяснил мне Амаль. - А еще смотри как блестит! Хороший арбуз - он блестеть должен.

Здесь понятно. А что с постукиванием-то? Оказывается, все проще, чем я думала. Арбуз на мои похлопывания должен ответить звонким звуком. Так сказать, прошел проверку.

-Сейчас все арбузы хорошие, сладкие. К нам клиенты возвращаются и покупают еще. У нас все есть и документы есть, - стал отчитываться мне на кассе продавец.

Дома я разрезала ягоду и приятно удивилась. Неужели чудо-советы работают или опять мне просто везет?

Вот такую ягоду я выбрала по советам самарского продавца Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Никаких кусочков на пробу и арбузов с земли

Как определить спелую ягоду - вроде разобрались. А вот как не наткнуться на зловредный плод рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Увы, но нельзя надеяться на широкую улыбку продавцов. Так, специалисты НЕ рекомендуют приобретать ягоду, если:

-Торговая точка находится вдоль дороги и ничем не ограждена;

-Бахчевые хранятся не на стеллажах, а земле;

-Арбузы и дыни не накрыты тентом и находятся под открытым солнцем.

Также у продавца под рукой должны быть медицинская книжка, весы, кассовый аппарат, перчатки и маска, полная информация о продавце, а также удостоверение о качестве товара. Не бойтесь спрашивать!

Кроме того, ни в коем случае не покупайте предварительно разрезанные арбузы и дыни, а также не соглашайтесь на предложение продавца попробовать кусочек ягоды. Все это может привести к серьезным последствиям, например, пищевому отправлению. Разрезанные плоды храните только в холодильнике.

КОНКРЕТНО

Как выбрать "правильный" арбуз:

-У арбуза должны быть широкие полосы;

-Если шкурка легко протыкается ногтем, то ягода скорее всего неспелая;

-Обращайте внимание на усик или хвостик (как вам нравится) — он должен быть сухой;

-Бок, на котором спел арбуз, должен быть ярко желтым или даже оранжевым;

-Похлопайте по арбузу! Глухой пустой звук — брать не стоит;

- Обратите внимание на блеск - хороший арбуз должен блестеть, а вот матовая поверхность - признак незрелости.