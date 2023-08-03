«Моя цель – делать людей успешными»: начальник цеха Самарского металлургического завода служит примером для молодых коллег

Вот уже 18 лет Геннадий Николаевич успешно руководит одним из важнейших цехов металлургического производства.

В день, когда Геннадий Шелеметев впервые переступил порог плавильно-литейного цеха Самарского металлургического завода, начальник ему сказал: «Давай начнем работу с участка подготовки шихты, осваивайся, а потом и начальником цеха будешь». Эти слова оказались пророческими. Вот уже 18 лет Геннадий Николаевич успешно руководит одним из важнейших цехов металлургического производства и передает знания и опыт более тремстам коллег.

«Школой жизни» стал бокс

Геннадий Шелеметев признается: первой «школой жизни» для него стала секция бокса, в которой он занимался в студенческие годы, во время учебы в Уральском политехническом институте (УПИ).

- Боксом я занимался еще со школы, но своим истинным наставником в спорте считаю Алексея Засухина, - вспоминает Геннадий Шелеметев. – Алексей Федосеевич учил нас побеждать и на ринге, и в жизни. Характерные черты любимого тренера – жесткость и справедливость. Я усвоил их и для себя. Впоследствии такой подход очень пригодился мне в работе, ведь когда руководишь важными процессами и большим количеством людей, нужно уметь проявлять твердость, однако не забывать и о справедливости.

Кстати, спортивные навыки Геннадию Шелеметеву тоже пригодились. Уже работая в цехе, спортсмен – между прочим, кандидат в мастера спорта – организовал секцию по боксу в местной школе, а потом в подростковом клубе, и тренировал мальчишек, воспитывая в них настоящий мужской характер.

«Учусь самообладанию и доброму отношению к людям»

Сразу со студенческой скамьи молодого специалиста распределили на Самарский металлургический завод. Его первым руководителем здесь стал начальник литейного цеха Альберт Бурцев. Именно ему принадлежат пророческие слова о будущем преемнике – проницательный руководитель сразу разглядел перспективного молодого специалиста.

- Уже в 23 года, всего через год после того, как я пришел на завод, меня повысили и поставили на должность производственного мастера. Я возглавил коллектив, который состоял из 4 сменных мастеров и около 40 рабочих,- вспоминает Геннадий Шелеметев. – Некоторые удивлялись – мол, такой молодой, а уже руководитель, как же ты с коллективом справляешься. Но я внимания на возраст не обращал – передо мной стояли задачи, нужно было их выполнять.

Геннадий Шелеметев связал с Самарским металлургическим заводом всю жизнь и ни разу об этом не пожалел. Здесь он встретил важных для себя людей, которые много сделали для его профессионального становления и служили ему примером для подражания.

- Я благодарен за неоценимую науку бывшему директору завода, Герою социалистического труда Максиму Оводенко и сегодняшнему генеральному директору завода Михаилу Спичаку за открытость и готовность всегда поддержать своих сотрудников. Благодарен директору нашего плавильно-литейного производства Игорю Коноваленко, под руководством которого работаю уже 18 лет – и учусь у него психологической устойчивости, самообладанию и доброму отношению к людям.

Особенные люди

Своими знаниями, умениями и навыками опытный металлург охотно делится с молодыми коллегами. Почти все мастера цеха №1 сегодня – это воспитанники Геннадия Николаевича, который вырастил их из рабочих.

- В литейном цехе работают особенные люди, - с гордостью говорит о своих подопечных начальник цеха №1. – Здесь важны и физические качества, ведь это работа не для «неженок», и морально-волевые. Нужно, чтобы и руки были золотые, и голова светлая. А еще очень важно умение и готовность работать в команде, выполняя задачи и добиваясь успеха общими усилиями, поддерживая товарищей и не боясь попросить о поддержке. Я учу этому молодых коллег и стремлюсь сделать их успешными – можно сказать, что это моя работа и моя главная цель.

КСТАТИ

Самарская область - промышленный развитый регион, один из индустриальных центров России. На территории Самарской области работает 400 крупных и средних предприятий, в числе которых 146 системообразующих предприятий Самарской области и 28 – российской экономики. Они обладают мощной производственной базой, применяют современные технологии, высокотехнологичное оборудование. Но, конечно же, главный актив – это люди, 300 тысяч тружеников, которые обеспечивают выпуск конкурентоспособной продукции, известной не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.