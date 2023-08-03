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Общество3 августа 2023 4:00

«Моя цель – делать людей успешными»: начальник цеха Самарского металлургического завода служит примером для молодых коллег

Геннадий Шелеметев рассказал о трудовой карьере и людях, которые помогли ему на этом пути
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Вот уже 18 лет Геннадий Николаевич успешно руководит одним из важнейших цехов металлургического производства.

Вот уже 18 лет Геннадий Николаевич успешно руководит одним из важнейших цехов металлургического производства.

В день, когда Геннадий Шелеметев впервые переступил порог плавильно-литейного цеха Самарского металлургического завода, начальник ему сказал: «Давай начнем работу с участка подготовки шихты, осваивайся, а потом и начальником цеха будешь». Эти слова оказались пророческими. Вот уже 18 лет Геннадий Николаевич успешно руководит одним из важнейших цехов металлургического производства и передает знания и опыт более тремстам коллег.

«Школой жизни» стал бокс

Геннадий Шелеметев признается: первой «школой жизни» для него стала секция бокса, в которой он занимался в студенческие годы, во время учебы в Уральском политехническом институте (УПИ).

- Боксом я занимался еще со школы, но своим истинным наставником в спорте считаю Алексея Засухина, - вспоминает Геннадий Шелеметев. – Алексей Федосеевич учил нас побеждать и на ринге, и в жизни. Характерные черты любимого тренера – жесткость и справедливость. Я усвоил их и для себя. Впоследствии такой подход очень пригодился мне в работе, ведь когда руководишь важными процессами и большим количеством людей, нужно уметь проявлять твердость, однако не забывать и о справедливости.

Кстати, спортивные навыки Геннадию Шелеметеву тоже пригодились. Уже работая в цехе, спортсмен – между прочим, кандидат в мастера спорта – организовал секцию по боксу в местной школе, а потом в подростковом клубе, и тренировал мальчишек, воспитывая в них настоящий мужской характер.

«Учусь самообладанию и доброму отношению к людям»

Сразу со студенческой скамьи молодого специалиста распределили на Самарский металлургический завод. Его первым руководителем здесь стал начальник литейного цеха Альберт Бурцев. Именно ему принадлежат пророческие слова о будущем преемнике – проницательный руководитель сразу разглядел перспективного молодого специалиста.

- Уже в 23 года, всего через год после того, как я пришел на завод, меня повысили и поставили на должность производственного мастера. Я возглавил коллектив, который состоял из 4 сменных мастеров и около 40 рабочих,- вспоминает Геннадий Шелеметев. – Некоторые удивлялись – мол, такой молодой, а уже руководитель, как же ты с коллективом справляешься. Но я внимания на возраст не обращал – передо мной стояли задачи, нужно было их выполнять.

Геннадий Шелеметев связал с Самарским металлургическим заводом всю жизнь и ни разу об этом не пожалел. Здесь он встретил важных для себя людей, которые много сделали для его профессионального становления и служили ему примером для подражания.

- Я благодарен за неоценимую науку бывшему директору завода, Герою социалистического труда Максиму Оводенко и сегодняшнему генеральному директору завода Михаилу Спичаку за открытость и готовность всегда поддержать своих сотрудников. Благодарен директору нашего плавильно-литейного производства Игорю Коноваленко, под руководством которого работаю уже 18 лет – и учусь у него психологической устойчивости, самообладанию и доброму отношению к людям.

Особенные люди

Своими знаниями, умениями и навыками опытный металлург охотно делится с молодыми коллегами. Почти все мастера цеха №1 сегодня – это воспитанники Геннадия Николаевича, который вырастил их из рабочих.

- В литейном цехе работают особенные люди, - с гордостью говорит о своих подопечных начальник цеха №1. – Здесь важны и физические качества, ведь это работа не для «неженок», и морально-волевые. Нужно, чтобы и руки были золотые, и голова светлая. А еще очень важно умение и готовность работать в команде, выполняя задачи и добиваясь успеха общими усилиями, поддерживая товарищей и не боясь попросить о поддержке. Я учу этому молодых коллег и стремлюсь сделать их успешными – можно сказать, что это моя работа и моя главная цель.

КСТАТИ

Самарская область - промышленный развитый регион, один из индустриальных центров России. На территории Самарской области работает 400 крупных и средних предприятий, в числе которых 146 системообразующих предприятий Самарской области и 28 – российской экономики. Они обладают мощной производственной базой, применяют современные технологии, высокотехнологичное оборудование. Но, конечно же, главный актив – это люди, 300 тысяч тружеников, которые обеспечивают выпуск конкурентоспособной продукции, известной не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

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