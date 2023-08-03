«Местные жители благодарят и дарят цветы»: самарский волонтер рассказал о поездках в зону СВО

Николай начал возить посылки нашим ребятам почти с первых дней СВО.

Пока военнослужащие, в том числе из Самарской области, бьются за мирную жизнь в зоне спецоперации, их земляки оказывают максимальную тыловую поддержку. Житель Самары Николай Страшнов несколько месяцев занимается гуманитарной помощью бойцам. Он рассказал «КП-Самара» о поездках в зону СВО.

«Хотел доставлять помощь лично в руки»

Николай начал свою волонтерскую деятельность практически с первых дней спецоперации. Будучи владельцем микроавтобуса, он занимался сбором посылок на территории Самарской области.

– Изначально я занимался извозом. А после, ранней весной, съездил в Мариуполь, затем – в Снежное, увидел своими глазами, что не все отправляемые посылки могут дойти до солдат. Случается, они оседают в воинских частях. Это большая проблема, – поделился Николай.

Самарец поставил перед собой новую цель: доставлять гуманитарную помощь солдатам лично в руки. Для формирования списков он пообщался лично с защитниками Отечества.

– Солдаты рассказали, что иногда в состав посылок входит не совсем то, что нужно. Например, присылают сигареты – количество пачек большое, а курить их невозможно, – рассказывает собеседник «Комсомолки».

По словам волонтера, военнослужащие нуждаются в сменной одежде. Из-за жизни в полевых условиях они попросту не могут следить за чистотой имеющихся вещей – времени на стирку нет. А жаркая летняя погода создает дополнительные проблемы.

– Там сейчас очень жарко, поэтому сменная одежда – футболки, майки – им необходима. Солдатам также нужная хорошая дышащая обувь. Само собой, все должно быть по сезону и в большом количестве, – уточнил Николай.

«Снаряды взрывались рядом с нами»

Одежда, медикаменты и пища, несомненно, серьезная часть помощи бойцам. Однако не менее важную роль играет моральная поддержка.

— Солдаты рассказывали, насколько им важно знать, что их любят, ждут, в них верят и хотят помочь. Иногда им просто нужно, чтобы кто-то за них помолился. Обстановка там очень страшная, – рассказал волонтер.

Мужчина и сам оказывался на грани жизни и смерти. Во время поездки в Лисичанск Николай со своими спутниками попал под артиллерийский обстрел. Этот момент остался в памяти жутким воспоминанием.

– Снаряды взрывались рядом с нами, буквально в 200 метрах. Ездить туда очень страшно. Но кто, если не мы? Я знаю настоящих украинцев – тех, которые искренне любят Россию. Знаю наших солдат. И я очень хочу им помогать, – поделился Николай.

Каждый раз дома Николая ждут супруга и двое маленьких детей. Для мужчины это особый стимул – помочь бойцам и вернуться, несмотря ни на что.

«Чувствуется сильная поддержка бойцов»

Поездки в зону спецоперации – это не только царящий там ужас, но и приятные моменты. Их волонтерам дарят местные жители, благодарные за поддержку. Во время поездки в город Первомайск ЛНР с Николаем произошла невероятно добрая история.

– Мы приехали с гуманитарной миссией, и пока разгружались, мимо нас проходила группа девочек лет 14-15. Они помахали нам рукой, а после одна из них подошла и подарила каждому участнику нашей миссии по цветочку. Это было очень трогательно, до слез, – улыбается волонтер.

В госпитале в Лисичанске Николай Страшнов увидел, как дети поддерживают бойцов. Столовая учреждения украшена детскими рисунками – их малыши рисовали для военнослужащих с особой любовью.

– Чувствуется очень сильная поддержка. Солдаты во время обеда смотрят на рисунки, которые прислали дети из разных городов нашей страны. Когда видишь такое, встает ком в горле, – поделился Николай.

«Русский стиль для самарских солдат»

Помимо поездок в зону спецоперации Николай развивает необычный волонтерский проект – «Русский стиль». Он был создан для поддержки раненых бойцов в госпиталях. Участие в нем принимают профессиональные организации, сообщества и неравнодушные жители.

– Проект был создан около семи месяцев назад. Мы не только проводим сбор необходимых на фронте вещей, но и оказываем бойцам другую поддержку – например, делаем им бесплатные стрижки, – рассказал Николай Страшнов.

14 августа 2023 года Николай планирует вновь отправиться в зону СВО. Сейчас идет сбор гуманитарных посылок.

– Мы собираем простыни, наволочки, военную сменную одежду, продукты и многое другое. Желающие могут помочь денежными средствами – так мы сможем приобрести именно то, что нужно бойцам. Волноваться не стоит: за каждую сумму мы отчитываемся, – уточняет волонтер.

К слову, помощь требуется и самому самарцу. Для того, чтобы обезопасить себя во время поездок, Николаю необходим бронежилет и тактический шлем. Желающие помощь могут связаться с волонтером на личной странице в соцсети «Вконтакте». Там же можно ознакомиться с полным списком необходимых вещей.