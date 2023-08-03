Студент из Самары придумал «сигнализацию», которая может предотвратить ЧП на самолетах

Изобретение еще в разработке, довести до ума «сигнализацию» планируют в течение двух лет. Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Студент Самарского университета имени Королева Андрей Пономарев придумал устройство, которое находит воду в авиационном топливе и тут же об этом сообщает. Такая «сигнализация» может помочь предотвратить ЧП на самолете, которые связаны с образованием льда в топливе во время полета.

- Подобных отечественных систем в России пока нет, данная разработка поможет решить задачу импортозамещения зарубежных аналогов, - уверены в Самарском университете.

Система - как в голливудских фильмах

Молодой ученый предлагает устанавливать систему на авиационные топливозаправщики. Причем как стационарные, так и мобильные. Работает «сигнализация» как в голливудских фильмах про ограбление музея – паутина лазерных лучей вокруг экспоната, если задеть один из таких лучей, то срабатывает тревога. У изобретения самарского студента тот же принцип – топливопровод просвечивают сетью лучей, и если «грабитель» (т.е. капля воды) задевает лазер, его тут же обнаруживают.

- Некоторое количество воды попадает в керосин прямо из окружающей атмосферы, также в топливо может попасть конденсат со стенок топливного резервуара, - объясняет Андрей Пономарев. - Во время полета, когда температура за бортом ниже нуля, в керосине из капелек воды могут образовываться кристаллы льда, это приводит к возникновению ледяных «засоров» в системе топливоподачи. Такие «засоры» могут вызвать перебои в работе двигателей и привести к катастрофе.

Лазер просвечивает топливопровод и находит капли воды. Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Найдет пятую часть чайной ложки воды в тонне керосина

В аэропортах внимательно следят за содержанием воды в топливе. Для этого используют разные способы.

- Оптический метод контроля отличается большим быстродействием и высокой точностью, его можно использовать в непрерывном режиме работы, но, к сожалению, отечественных датчиков подобного типа в России пока не производят, а зарубежные оптические датчики очень дорогие, порядка 20 тысяч евро. Наша же система в случае ее серийного производства будет стоить на порядок дешевле, при этом все комплектующие в ней будут отечественными, - уверяет изобретатель.

«Сигнализация» будет очень чувствительной: датчики среагируют на 1 миллилитр воды (примерно пятая часть чайной ложки) в тонне керосина. При этом сигнал поступит тут же после обнаружения воды, подачу топлива можно будет оперативно остановить.

Сейчас изобретение еще в разработке, довести до ума «сигнализацию» планируют в течение двух лет. Однако уже сейчас эта разработка заинтересовала ученых – проект победил во Всероссийском конкурсе «УМНИК-Фотоника» и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.