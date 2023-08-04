«Моя цель - дать шанс каждому»: руководитель ансамбля песни и танца рассказала, как ей удалось создать уникальный творческий коллектив в небольшом селе

Елена Владимировна призналась: у нее есть только один страх – она боится не помочь.

Елена Саенко помогает людям, сколько себя знает. Почему? Все просто. Ей самой когда-то пришлось бороться за здоровье и ставить себя на ноги. Жительница Самарской области не понаслышке знает, как люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в поддержке. Сегодня Елена руководит ансамблем песни и танца «Чародеи» в Кинель-Черкассах, где среди воспитанников есть особенные детки. Елена Саенко рассказала журналисту «КП-Самара», как ей удалось создать уникальный творческий коллектив в небольшом селе и почему ребятам с проблемами здоровья необходимо выходить на сцену.

«Мне шансов никто не давал»

25 лет назад в селе Кинель-Черкассы Елена Саенко устроилась работать хореографом в местном доме детского творчества. Уже тогда она приняла решение: танцевать у нее будут все желающие. И даже дети с особенностями здоровья. Ведь Елена сама переступила порог учреждения на костылях.

-Так получилось, что мне немного не повезло. В 26 лет я сломала позвоночник, старые травмы тоже наложили свой отпечаток. Поэтому мне шансов никто не давал. Врачи сразу сказали, что я больше не смогу танцевать и петь, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Елена Саенко. – Но я сдаваться не стала. Только благодаря песням и танцам я начала ходить. Сначала по стеночке, потом на костылях, потихоньку встала на ноги. Тогда и поняла, что обязана помогать другим.

Так на сельской земле и появился ансамбль песни и танца «Чародеи». С ним Елена за столько лет исколесила всю Россию (да и не только). Шкаф в ее кабинете ломится от наград воспитанников. Творческий коллектив бесконечное количество раз становился победителем областных, всероссийских и международных конкурсов. Недавно она с детьми выступала на сценах Казани, Иваново и Санкт-Петербурга.

-Зачастую судьи на конкурсах даже не знают об особенностях моих воспитанников. Да и зачем им это? Они у меня таланты! Это главное, что нужно знать.

Собственная методика занятий

Елена Саенко разработала собственную методику занятий. В 2016 она представляла ее на международном научном симпозиуме, который проходил в Москве. Ведущие специалисты подтвердили ее эффективность.

-Хореография и вокал в одном занятии – это здорово. Я объединила постановку дыхания, дыхательные упражнения, хореографию, йогу и лечебную гимнастику. Благодаря чему у детей создается прекрасный мышечный каркас всего тела в целом. Это, безусловно, положительно влияет на здоровье ребенка при любом заболевании.

Кроме того, работа особенных и здоровых детей в команде дает прекрасный результат.

- Они учатся друг у друга. Здоровые дети начинают еще больше ценить то, что имеют, они берут ответственность за своих товарищей, помогают им и поддерживают. А воспитанники с ограниченными возможностями быстрее социализируются и развиваются.

«Я лишь боюсь не помочь»

Сейчас среди деток Елены Владимировны есть те, кто болеет онкологией, аутизмом и ДЦП. Всего в ансамбле «Чародеи» около 60 детей. У каждого своя судьба, но каждому женщина пытается помочь, указать верный путь.

- Большинство моих выпускников сегодня трудятся учителями и медиками. Вот такая статистика, делайте выводы сами, - говорит Елена. - Я всегда стараюсь подсказать и дать совет, как лучше поступить. Я же вижу детей. Моя цель – раскрыть личность каждого ребенка, помочь их родителям.

Для Елены Владимировны наставничество – дело ответственное. Она уверена: у нее нет права на ошибку.

-Здесь важно терпение, его должно быть очень-очень много. Ведь ты ведешь ребенка по этому не простому пути, смотришь на его ошибки. Важно понимать, что он имеет на них право, а ты как наставник нет. Перед тем как дать совет, надо сто раз подумать, чтобы не навредить.

Елена Владимировна призналась: у нее есть только один страх.

-Я лишь боюсь не помочь. Я болею душой за каждого своего воспитанника.