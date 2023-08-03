«Грохот был cтрашный»: в центре Самары обрушившийся фасад здания повредил три машины

Лишь чудом обошлось без пострадавших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 августа 2023 в центре Самары обрушилась часть фасада бывшей гостиницы «Центральная» на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской. В результате три машины получили различные повреждения. Журналист «КП-Самара» побывала на месте и выяснила подробности.

Вмятина на крыше, побиты бампер и дверь

Как рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара», все произошло днем, около 13.40.

- Я работаю тут неподалеку поваром, сегодня приехал на работу раньше обычного и даже нашел удачное место для того, чтобы припарковать машину, что в этом районе получается не всегда, - рассказал журналисту «КП-Самара» Никита Н. – А буквально через пару часов, в 13.42, услышал страшный грохот.

Буквально через пару минут раздался телефонный звонок. Никиту огорошили – дескать, на вашу машину рухнул фасад здания. Шокированный молодой человек пулей выскочил на улицу и помчался к своему «железному коню».

Фасад здания частично обрушился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Крыша пострадала, там вмятина, - перечисляет Никита. – Еще камни повредили бампер и заднюю дверь. Соседняя машина пострадала еще сильнее. Также рухнувший фасад задел еще одну, третью машину.

На место происшествия вызвали полицию. Стражи порядка зафиксировали ЧП и составили протокол.

Здание в частной собственности

Как выяснилось, куски фасада отвалились со здания бывшей гостиницы «Центральная». Сейчас гостиница не работает, а на ее месте готовится к открытию кафе. Будущему заведению общепита куски «обшивки» здания прилетели прямо на козырек. Лишь по счастливой случайности в момент обрушения мимо здания не проходили люди, поэтому обошлось без жертв.

На тротуаре до сих пор лежат камни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас пострадавшие машины убрали с места ЧП, а участок тротуара с так и оставшимися валяться кусками фасада огородили сигнальной лентой.

Редакция «КП-Самара» запросила комментарий в мэрии.

- Частичное обрушение фасада произошло в здании по ул. Фрунзе, 91. Пострадавших нет, однако были повреждены машины, - сообщили журналисту «КП-Самара» в мэрии. - На место выезжал экипаж ГИБДД, который оформил протокол. Само здание находится в частной собственности, и поддерживать его в должном состоянии должен владелец.