«Девочка замерзла и была напугана»: молодой сызранец помог найти пропавшую во время прогулки школьницу

За свой поступок Дмитрий Брумарь получил награду
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Молодой житель Сызрани стал настоящим героем после истории, произошедшей некоторое время назад. В городе пропала 12-летняя девочка – она вышла на прогулку и не вернулась. Полицейские и волонтеры искали подростка, но безуспешно. К счастью, пропавшую встретил 20-летний Дмитрий Брумарь.
Информация о пропаже девочки поступила в полицию в вечернее время. Взволнованные родители сообщили, что их дочь ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Полицейские начали розыск школьницы.
– Оперативники проверяли места концентрации молодежи, вокзалы и торговые центры. Они опросили друзей и знакомых несовершеннолетней, их семьи, предположив, что девочка могла задержаться у них, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Параллельно с этим девочку искали волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт», представители СМИ и неравнодушные жители района «Кирпичный», где проживает пропавшая. Однако попытки оказались безуспешными – подросток исчез без следа.
Поставить точку в этой истории удалось через несколько часов. Встревоженные родители получили информацию, что их дочь нашлась – она напугана, но жива и здорова.
Оказалось, что на след подростка удалось выйти 20-летнему жителю Сызрани Дмитрию Брумарь. Парень активно участвовал в поиске. Когда он проверял одну из улиц, заметил около гаражей девочку. Ею оказалась пропавшая школьница.
– Девочка была напугана и замерзла. Как установили сотрудники полиции, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Она заблудилась, сильно испугалась и, не зная местности, растерялась, – пояснили в региональном ГУ МВД.
Недавно Дмитрий Брумарь получил награду за свой поступок. Начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов вручил благодарственное письмо молодому человеку, который помог найти пропавшую 12-летнюю девочку.
– Благодаря вашему неравнодушию, чуткости и своевременному вмешательству ребенок не пострадал и был передан его законным представителям. Ваш поступок заслуживает глубокого уважения, является образцом проявления настоящей гражданской позиции и достойным примером для подражания, – обратился к Дмитрию полковник.
Он также поблагодарил местных жителей, принимавших активное участие в поиске подростка.