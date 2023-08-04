«Девочка замерзла и была напугана»: молодой сызранец помог найти пропавшую во время прогулки школьницу

За свой поступок Дмитрий Брумарь получил награду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодой житель Сызрани стал настоящим героем после истории, произошедшей некоторое время назад. В городе пропала 12-летняя девочка – она вышла на прогулку и не вернулась. Полицейские и волонтеры искали подростка, но безуспешно. К счастью, пропавшую встретил 20-летний Дмитрий Брумарь.

Поиск занял несколько часов

Информация о пропаже девочки поступила в полицию в вечернее время. Взволнованные родители сообщили, что их дочь ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Полицейские начали розыск школьницы.

– Оперативники проверяли места концентрации молодежи, вокзалы и торговые центры. Они опросили друзей и знакомых несовершеннолетней, их семьи, предположив, что девочка могла задержаться у них, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Параллельно с этим девочку искали волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт», представители СМИ и неравнодушные жители района «Кирпичный», где проживает пропавшая. Однако попытки оказались безуспешными – подросток исчез без следа.

Поставить точку в этой истории удалось через несколько часов. Встревоженные родители получили информацию, что их дочь нашлась – она напугана, но жива и здорова.

Потеряла дорогу домой и мерзла у гаражей

Оказалось, что на след подростка удалось выйти 20-летнему жителю Сызрани Дмитрию Брумарь. Парень активно участвовал в поиске. Когда он проверял одну из улиц, заметил около гаражей девочку. Ею оказалась пропавшая школьница.

– Девочка была напугана и замерзла. Как установили сотрудники полиции, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Она заблудилась, сильно испугалась и, не зная местности, растерялась, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Герой получил награду

Недавно Дмитрий Брумарь получил награду за свой поступок. Начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов вручил благодарственное письмо молодому человеку, который помог найти пропавшую 12-летнюю девочку.

– Благодаря вашему неравнодушию, чуткости и своевременному вмешательству ребенок не пострадал и был передан его законным представителям. Ваш поступок заслуживает глубокого уважения, является образцом проявления настоящей гражданской позиции и достойным примером для подражания, – обратился к Дмитрию полковник.

Он также поблагодарил местных жителей, принимавших активное участие в поиске подростка.