«Бабульки крестятся, дети лезут под колеса»: самокатчик рассказал, чем его бесят пешеходы

Алиса (на фото) поговорила с заядлым самокатчиком о том, что ему не нравится, когда он за рулем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Быстро, с ветерком и экономно. Примерно так отзываются о своем любимом виде транспорта самокатчики. В последний год этот способ передвижения набирает популярность. Горожане уже разделились на два лагеря. Многих пешеходов и автомобилистов водители самокатов, которые на огромной скорости носятся по тротуарам и проезжей части, откровенно раздражают. Но, как выяснилось, самих самокатчиков пешеходы бесят не меньше. Заядлый самокатчик Алексей С. откровенно рассказал журналисту «КП-Самара», кто и что его бесит на самарских улицах.

Негде кататься

Я как козел отпущения. Еду по дороге - кричат «дурак, иди на тротуарах катайся», еду по тротуару - «когда ж вы вымрете». Ну и как мне быть? Больше всего меня раздражает неприспособленность дорог в городе под самокаты. Я еду 20 км/ч, мне приходится постоянно тормозить и объезжать прохожих, вальяжно гуляющих на велодорожке, которые, кстати, не везде есть, так что проблема с пешеходами извечна.

Езжу я по правилам, ни на кого не наезжаю и не сбиваю с ног. В будни, когда людей поменьше - стараюсь кататься по тротуарам, в час пик и выходные еду по дорогам. Несмотря на то, что никому не мешаю, я постоянно слышу недовольное цоканье и маты, летящие в мой адрес. Конечно, понимаю, есть индивидуумы, действительно, бесячие, которые проезжают слишком близко, бросаются под колеса и прочее, но не все же такие.

Я считаю, что самокат - один из самых удобных видов транспорта. Если хотите избавиться от дураков на дорогах, то введите штрафы, либо же вовсе систему прав.

Подростки - зло

Меня бесят подростки на самокатах. Я не ейджист (дискриминация человека на основании его возраста, - прим. Автора), но они реально отбитые. Не редко наблюдаю картину, как группа детей огромной оравой едет на пешехода, специально провоцируя его. Чаще всего их жертвами становятся юные девушки и женщины. На меня, здорового мужика 185, они что-то ни разу не быковали.

Еще раздражают пары друзей, либо влюбленных, которые становятся на один самокат вдвоем или даже втроем. Во-первых, от них очень много шума, так как «ВАУ МЫ НА САМОКАТЕ ВДВОЕМ КАК ВЕСЕЛО И ЭКСТРЕМАЛЬНО», а, во-вторых, они неповоротливы. Моя младшая сестра каталась так с подружкой и разодрала себе всю коленку.

Пьяные самокатчики

Самый сок для меня - пьяные водители. Я не пью, но на выходных с друзьями могу завалиться в какой-нибудь барушник, на летнике посидеть. Часа в 2-3 ночи я обычно отчаливаю домой, в это время такси стоит примерно миллиард, поэтому что? Правильно - самокат.

Знали бы вы, сколько раз со мной пытались познакомиться пьяные девушки на самокатах. На трезвую вы все такие скромные, а как бахните, так «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ПОКАТАЕМСЯ ВМЕСТЕ?». Возможно, кто-то бы счел это за плюс, но я не раз видел, как эти пьяные сердцеедки, в надежде показать все свои чары обольщения, шмякались на асфальт, а мне потом приходилось их до больницы провожать.

Отважные бабули

Еще одно любимое - бабули. Пожилые дамочки, видимо, считают самокатчиков бесами, потому как иначе их поведения я объяснить не могу. Мало того, что одна часть крестится, когда я появляюсь у них на горизонте, так другая, самая смелая, решает противостоять мне (мировому злу) в одиночку.

Как-то раз бабуська тупо бросилась мне под колеса. Видимо она решила пожертвовать собой, ради спасения остальных. Я еду по велодорожке около ботанического сада, а пенсионерка идет на меня по стороне для пешеходов. Заприметив новую жертву, она начала сокращать расстояние между нами, перебегая на сторону для водителей. Мне она сразу показалась какой-то странненькой, поэтому я снизил скорость до минимума, а когда приблизился к ней - вовсе слез с самоката и повез его рядом.

- Расплодились, черти, - сказала мне в спину пенсионерка.

Я обернулся, в надежде пристыдить ее, но та начала дальше выливать свой шлак на меня, апеллируя тем, что я ее чуть не сшиб и прочее. Проблема в том, что это не единичный случай и, честно, мне это очень надоело.

Аварии с детьми

Последнее, но не менее раздражающее - горе-родители. Если я еду и вижу на горизонте ребенка, то, конечно же, сбавляю скорость. С моим товарищем случилась ужасная ситуация: он ехал по центру города, по тротуару (там велодорожек нет). Подъезжая к перекрестку, он столкнулся с малышом, который убежал от мамашки, болтавшей по телефону.

Тут, конечно, косяк друга, что он скорость не сбавил, когда подъезжал к углу дома, но не только он виноват. Если вы гуляете с детьми вне детской площадки - пожалуйста, следите за ними. Тот малыш с таким же успехом мог бы и на дорогу выбежать, которая была в паре метров от аварии с самокатом. Я тоже не раз сталкивался с проблемой, что малыш бросается под колеса, а его родителям будто бы все равно. На улицах не только машины ездят, но также и самокаты, и роллеры, велосипедисты, скейтбордисты и прочее. Видов транспорта огромное количество, поэтому держите своих детей за руку.