«Бескорыстно раздаю материалы и накопленный опыт»: руководитель Самарского НИИ сельского хозяйства рассказал о профессиональном пути и наставниках

Сергей Шевченко – российский ученый в области селекции и растениеводства, известный далеко за пределами нашей страны. Фото: Предоставлено "КП"

Сергей Шевченко – российский ученый в области селекции и растениеводства, известный далеко за пределами нашей страны как создатель новых сортов пшеницы, ячменя, автор научных трудов, внесших значительный вклад в биологическую и аграрную науку. Сергей Шевченко начинал свой профессиональный путь в 1980-х годах. Ученый признается: огромную роль в его карьере сыграли наставники.

«С профессией я определился в детстве»

Сергей Шевченко родился в Чапаевске в семье заводских рабочих. Там же учился в школе №13. Мужчина вспоминает: мысли о будущей профессии у него появились еще в третьем классе.

– Я родился в городе, и все родственники были городскими, к сельскому хозяйству отношения не имели. Но меня тянуло к растениям с раннего возраста. И мама меня подержала, – рассказал Сергей Шевченко.

После окончания школы чапаевские ребята начали поступать в военные училища и технические вузы. Но выбор Сергея пал на Куйбышевский сельскохозяйственный институт, специальность «Агрономия».

– В те времена агрономический факультет был и заветной мечтой, и чрезвычайной сложностью. Среди городских вузов на него был самый высокий конкурс. Престижность специальности – высочайшая, поэтому требовались очень хорошие знания. Моя школа дала мне хорошую базу, поэтому я поступил с первого раза, – поделился Сергей.

«С наставниками мне везло со школы»

После окончания вуза будущий ученый начал работать в Куйбышевском НИИ сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова в качестве младшего научного сотрудника. Там он познакомился с человеком, чья научная деятельность определила его дальнейшую судьбу.

– Этот человек – заведующий отделом селекции, доктор сельскохозяйственных наук, Александр Вьюшков. Сейчас ему 83 года, он уже отошел от дел, но до сих пор я во многом советуюсь с ним. В нем сочетаются мудрость, простота и профессионализм, – подчеркнул Сергей Шевченко.

Сергей Шевченко создал соавторстве с Александром Вьюшковым 10 сортов мягкой пшеницы.

– Он с удовольствием делится своими знаниями, исходным материалом, дает советы. Александр Алексеевич раздает своим ученикам все, чем владеет. Именно такие люди, как правило, достигают успеха, – делится Сергей Шевченко. – Александр Вьюшков – один из самых замечательных людей, которые встречались в моей жизни, и я во многом хочу быть похожим на него.

В 1988 году Сергей поступил в аспирантуру Всесоюзного НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, где его наставником стал доктор сельхознаук, профессор Владимир Кривченко.

– Это великолепный руководитель, который дал мне колоссальную базу знаний в области устойчивости растений к заболеваниям. В своей докторской диссертации я написал так: «Считаю своим долгом поклониться профессору Кривченко за научную школу, которую он сумел создать и поддерживать на протяжении долгих лет». Сегодня в нашей стране работают десятки его учеников, которые достигли невероятных успехов на профессиональном поприще. Владимир Иванович своим примером доказал, что выращивать можно не только растения, но и достойные кадры, – улыбается Сергей Шевченко.

Сегодня Сергей Шевченко сам обучает учеников, руководит Самарским НИИ сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова и заведует кафедрой селекции и семеноводства ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Мужчина уверен – в наставничестве нет ничего сложного. Главное, чтобы ученики были благодарны и тянулись к знаниям.

– Когда зерна падают в благодатную почву, никаких сложностей не возникает. Если студент хочет получать знания, профессору хочется их передавать. Я по сей день следую принципам своего педагога Александра Вьюшкова: бескорыстно раздаю материалы и накопленный опыт. Когда люди делятся друг с другом тем, что имеют, они не теряют, а приобретают вдвое больше.

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