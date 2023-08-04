«Уговорить оставить малыша легче, чем избавиться от него»: эксперты прокомментировали запрет пропаганды абортов

Самарские эксперты рассказали, что думают о запрете пропаганды абортов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь за пропаганду аборта придется платить - правда, пока только в Мордовии. Там приняли новый закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности . Согласно ему, за одно неосторожное слово или действие в сторону женщины в положении придется раскошелиться на сумму от пяти тысяч до двухсот тысяч рублей. По мнению республиканских депутатов, штрафы помогут улучшить демографическую ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики. Журналист «Комсомольской правды» пообщалась с самарскими экспертами и выяснила, насколько, по их мнению, будет эффективен новый закон.

«Новый запрет улучшит демографию»

Как известно, наказание ждет тех, кто пропагандирует отношение к абортам, как к социальной норме, а также распространяет информацию, формирующую страх и негатив к беременности и родам. Расплачиваться за свои действия придется и за склонение к аборту с помощью уговоров, шантажа, подкупа или обмана. Авторы законодательной инициативы уверены: новый запрет улучшит демографическую ситуацию.

- Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости, - говорится на официальном сайте Госсобрания.

По данным Росстата, всего за 2022 год в Самарской области родилось 24 947 детей, в Мордовии же 4677, а в 2021 году - 27 581 младенец и 5635 соответственно.

«А есть ли пропаганда?»

Однако самарские эксперты все же сомневаются в эффективности нового закона. Например, руководитель центра помощи женщинам «Ты не одна» Ирина Серебрякова уверена: склонить беременную к аборту сложно, если та действительно хочет ребенка.

-Уговорить оставить малыше легче, чем заставить сделать аборт. Это показывает мой личный опыт работы с женщинами в положении, - говорит Ирина. – Думаю, убедить беременную отказаться от ребенка могут лишь очень близкие люди. Однако до них закон о пропаганде не доберется, поэтому есть ли смысл?

Кроме того, Ирина призналась: с явной пропагандой абортов в России она еще не сталкивалась.

-А есть ли эта пропаганда? Честно говоря, я не могу привести такого яркого хорошего примера. И все же, мало уберечь женщину от аборта и помочь ей принять правильное решение. К сожалению, проблемы, которые и вызвали у нее сомнения насчет уместности деторождения, так с ней и остаются.

«Начинать нужно с другого»

С мнением Ирины солидарна и социальный консультант, участница проекта «Знание остановит гендерное насилие» Татьяна Пуш. По словам специалиста, запрет на пропаганду и склонение к абортам не станет решением основных проблем.

-Я пока плохо понимаю, зачем нужен этот закон. Думаю, повысить демографические показатели в стране помогут немного другие изменения, - поделилась Татьяна. - Беременная женщина будет чувствовать себя в безопасности при условии, если у нее будет уверенность в завтрашнем дне: жилье, работа, заработная плата. Начинать стоит с этого.

Убережет от угроз и шантажа

А вот акушер-гинеколог из Самары Евгения Зайцева считает, что новый закон может быть полезен.

-Единичные случаи склонения на аборт на моей практике все же были. Некоторые мужья в силу финансовой нестабильности или наличия уже двоих-троих детей призывали свою супругу избавиться от ребенка. Мне не раз приходилось уговаривать пациенток оставить малыша. Уже на ранних сроках беременности женщины становятся очень эмоциональными и уязвимыми, поэтому надавить на них не составит особого труда, - рассказывает врач. -Может этот запрет придаст будущим мамам чувство безопасности и уверенности? Женщины должны знать и помнить, что только они могут принять такое серьезное решение. Конечно, вряд ли жена пожалуется на собственного мужа, но если ей действительно станут угрожать и шантажировать, то она сможет использовать закон.