«Он смотрел мне в глаза и плакал»: мама пострадавшего в ДТП самарца винит врачей в смерти сына

В марте самарец попал в серьезное ДТП, а в конце мая матери сообщили о его смерти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 марта 2023 года в Самаре на улице Гагарина произошло ДТП. В машину 28-летнего Ильи Г. (имя изменено – прим. ред.) на большой скорости врезался 19-летний парень на каршеринге. Илья получил серьезную травму головы и был госпитализирован в одну из больниц города, в нейрохирургическое отделение. Оттуда Илья уже не вернулся.

В редакцию «КП-Самара» обратилась мама погибшего парня Ирина (имя изменено – прим. ред.). Женщина винит в смерти сына не только участника ДТП, но и врачей-нейрохирургов. Журналист «Комсомольской правды» разбиралась в трагической ситуации.

Дежурный хирург уложил на операционный стол

Илья Г. жил в Самаре, его мама - в другом городе. Когда случилось ДТП и Илья попал в реанимацию, мама добилась того, чтобы быть рядом с сыном в больничной палате. Ирина своими глазами видела, как с каждым днем Илье становилось все хуже и хуже, а врачи никак не могли стабилизировать его состояние.

- Илья поступил в больницу вечером в пятницу, 10 марта, в относительном сознании. После аварии он сделал пару звонков знакомому, сообщив, что попал в ДТП. При поступлении в больницу нейрохирургом был поставлен диагноз – правосторонняя ЗЧМТ, была трещина в черепе, а также небольшая гематома с левой стороны. Илья терял сознание, но периодически приходил в себя. Хирург, который принимал сына, сказал, что операции не требуется, нужно консервативное лечение и что операция может только усугубить состояние потерпевшего. Но в субботу, когда пришел другой дежурный врач, Илью все же уложили на операционный стол, мотивируя тем, что если не сделать операцию, то сын умрет, - рассказывает нам Ирина.

Ирина вспоминает, что ее сын никогда не обращался в больницы, был здоровым и крепким парнем. Кроме банальной простуды никаких серьезных заболеваний у него было.

Самарец был крепким и здоровым парнем, никогда не жаловался на здоровье Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Чувствовал, что не нужно ложиться под нож, и пытался вырваться»

Мама прилетела из другого города в Самару к сыну в больницу. Родных не пускали, нужно было разрешение главного врача. Можно только было звонить в отделение, причем в строго определенное время. По телефону матери было озвучено, что сын лежит в палате и его лечат. Вечером, 11 марта, при очередном звонке Ирине сообщили, что сына повезли на операцию. Сын, как выяснилось потом, сопротивлялся и вел себя даже буйно. Ирина уверена: он понимал, что операция ему не нужна, но сделать ничего не мог, так как был под успокоительными. В ночь с субботы на воскресение Илье сделали трепанацию черепа. После чего ввели в медикаментозную кому.

- В понедельник состояние Ильи ухудшилось и его вновь повезли на операцию. С 13 марта я добилась того, чтобы быть с сыном в палате. В горле у него стояла труба, он был крепко привязан по рукам и ногам к койке. На запястьях у него были кровоподтеки и ссадины, так как он пытался вырваться. Врач сказал, что ему пришлось дать успокоительное и ввести в медикаментозную кому. Сыну вкалывали препараты, но лучше не становилось, - вспоминает мама Ильи.

Становилось только хуже

Спустя неделю реаниматолог сообщил, что окончательно вывести из медикаментозной комы Илью не получается, он плохо справляется с дыханием. Реаниматолог решает сделать Илье трахеотомию и подключить к ИВЛ. Трахеотомия устанавливалась на месте, обезболивалась ли эта процедура - женщине неизвестно. Еще спустя неделю, так как состояние Ильи не стабилизировалось, парню установили шунт для оттока жидкости, которая скапливалась в голове и угнетала мозг. Несмотря на проделанные медикаментозные вмешательства врачей, Илья все же приходил в сознание, когда успокаивающие переставали действовать.

-Он смотрел мне в глаза и плакал, он не мог говорить, сжимал со всей силы руку, тер ее большим пальцем, пытался потрогать свое лицо, чтобы понять, что с ним. Когда я приходила к сыну, то отвязывала его от кровати, - вспоминает женщина.

На минуту показалось, что состояние улучшается

Мама Ильи неоднократно просила руководство больницы перевезти сына в Москву в Федеральный Центр мозга и нейротехнологий ФМБА, но заместитель главного врача утверждал, что Илья не транспортабельный. Кроме того, Ирине говорили, что самарские медики созванивались с институтом, и консилиум врачей решил, что оперативного вмешательства не требуется, необходимо консервативное лечение.

В какой-то момент женщине показалось, что состояние ее сына улучшается. Он сам пытался глотать и даже произносил слова, несмотря на установленную трахеостому.

-Придя в очередной раз в реанимацию, медбрат спросил у сына: «Илья, как ты?» И я услышала, как через трубку он сказал «нормально», - с дрожью в голосе говорит Ирина.

Мама заметила повреждения на теле сына Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поставили шунт, через который потек мозг

Самостоятельно Илья ничего не ел и не пил, обычный прием пищи, по словам матери, отсутствовал более 25 дней. Пища поступала через нос в виде жидкой субстанции, мозг понимал, что голодает, даже несмотря на то, что Ирина приносила калорийную, хоть и протертую, еду.

- Каждый день проходил в надежде на улучшение. Но в очередное дежурство того же врача, который сделал самое первое вмешательство, он вновь перед выходными повез Илью на операцию, не поставив никого в известность. В этот раз врач сделал новое отверстие в голове сына, переставив шунт, - говорит Ирина.

После этой операции Илье стало еще хуже. Врачи неоднократно брали пункцию из спинного мозга, пытаясь понять, что дало осложнения. Ирина рассказывает, что медики не говорили о менингите, но в итоге этот диагноз был озвучен.

- Пятая операция. Илье вставили трубочку (шунт) в здоровую часть мозга. Менее чем через сутки у него начинается отек головного мозга, череп увеличился в 2-3 раза. Это было страшно. Илья уже не реагировал на мой голос, не сжимал руку. Я начала звонить в Минздрав, врачи собрали консилиум и было принято решение делать еще одну операцию, только вместо трубочки в мозг сына вставили большой и толстый шунт. Состояние Ильи начало значительно ухудшаться, а врачи говорили, что делают все возможное, - говорит Ирина.

Занесли инфекцию и опустили руки

«Врачи не Боги и сын умрет», - озвучил свой приговор заведующий отделением нейрохирургии. Ирина смотрела на трубку в голове сына и понимала, что у Ильи буквально начал вытекать мозг. Врачи попытались сделали еще одну операцию, поменяли трубочку на более тонкую. Но и после этого Илья не становилось лучше. У парня развился менингоэнцефалит, была занесена инфекция. За неделю до смерти, по словам Ирины, ее сына перестали кормить. Как сообщили женщине врачи – Илья перестал усваивать пищу.

- За неделю до гибели у Ильи произошел скачок давления. Пульс 160, нижнее давление 120. Верхнее 190. Дежурный реаниматолог наблюдал всю эту картину сидя в ординаторской более часа. Я хоть и не врач, но понимаю, что такие показатели просто недопустимы! Врач знал об этом, но приказал сбить давление только спустя час, после обращения медсестры. С этого дня начался отсчет. Врачи, заведующий, главврач – никто уже не молчал, мне в открытую говорили, что мой ребенок скоро умрет, - рыдая говорит женщина.

За сутки до смерти сына, Ирина была в реанимации и увидела, что шунт, который был установлен в голове Ильи, перетянут капроновой нитью. На вопрос «Зачем?», никто из врачей не дал женщине внятного ответа. Также Ирина обратила внимание, что у Ильи порвано ухо. Но никто из персонала больницы не обратил внимания, пока это не увидела мать. Как так могло произойти с человеком, который находится в коме и не двигается, непонятно.

Трубочка, которая была вставлена в голову Ильи, была перетянута ниткой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мать выгнали из отделения, а через час ее сын умер

- 28 мая 2023 года я была у сына. Его руки были очень холодные, я их пыталась отогреть, оборачивала пеленками, прижимала к себе и грела своим телом. Давление на мониторах показывала 70 на 45. Я не могла отойти от сына ни на минуту. Но ко мне подошел врач и настойчиво попросил меня покинуть палату. Я сопротивлялась, я не могла оставить сына одного в таком состоянии. Врач пригрозил, что вызовет охрану и меня силой выведут из отделения. Я вышла, но не покидала территорию больницы. А когда позвонила в отделение через час - мне сказали, что мой сын умер, - говорит мама погибшего.

В справке о смерти Ильи Г. изначально не указали причину смерти. Причину назвали только когда Ирина начала писать жалобы во все инстанции. Женщина уверена – ее сын скончался не из-за ЗЧМТ, а из-за занесенной инфекции, менингоэнцефалита, который спровоцировал отек мозга, гидроцефалию, пневмоцефалию, а из-за установленной трахеостомы еще и бронхопневмонию, очень редкое заболевание сфеноидит, а за день до смерти Илья получил инфаркт.

- Инфекция была занесена в антисанитарных условиях больницы после неоднократного вмешательства в голову. В процессе лечения ему ни разу не делали МРТ, а только КТ, где вливают контрастное вещество. В сына влито столько отравляющих веществ и ядов, а он был склонен к аллергии! Мой сын пролежал месяц в реанимации, а отек мозга и необходимость в шунтировании произошли позже. У Ильи был незначительный перелом, а инфекция проникает при открытой травме. Я уверена, что инфекция была занесена в больнице в процессе множественных вмешательств в голову и трепанаций черепа, - говорит Ирина.

В настоящее время по факту смерти Ильи Г. ведется следственная проверка. При этом матери погибшего парня на руки не дают никаких документов, а о причине смерти ей стало известно только от следователя.

«Это врачебная тайна»

Редакция «КП-Самара» запросила официальный ответ от регионального Минздрава, но представители ведомства не дали нам никакой информации по данному делу, сославшись на врачебную тайну.

- В связи с тем, что в запросе редакции «КП-Самара» нет документов о праве на представление интересов Ильи Г., информация об объеме оказанной медицинской помощи ему, а также иные сведения, не могут быть предоставлены, - ответили нам в Министерстве здравоохранения Самарской области.

Мать Ильи продолжает оббивать пороги компетентных ведомств, пытаясь доказать, что ее сын стал жертвой непрофессионализма и халатности врачей. Однако на данный момент никаких продвижений в деле нет. Впрочем, женщина винит также и водителя каршеринга, ведь если бы он не превысил скорость, то ее сын не попал бы в больницу.

Водитель каршеринга на полной скорости врезался в машину Ильи. ГУ МВД по Самарской области

Что касается самого ДТП, то 24 июня текущего года специализированным следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области в отношении парня на каршеринге возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как сообщили «Комсомолке» в полиции, в настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.