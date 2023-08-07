Оплатите тараканов и спите спокойно: как я пыталась спасти стрижа и что из этого вышло

Спасти птенца не так-то просто. Фото: Елена ШИШКИНА

По народным приметам, на Ильин день – 2 августа – стрижи покинули Самару. А вот любительницы этих птиц – остались. Каждое лето социальные сети облетают призывы спасать упавших на землю стрижей (как известно, самостоятельно взлететь эти птички не могут). Отзывчивые самарцы не остаются равнодушными – только в нашем регионе в группах помощи стрижам состоят более трех тысяч человек. Однако в реальности желание помочь может привести к неожиданным результатам. Самарчанка Марина М. откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», как она пыталась спасти стрижа и что из этого вышло.

Насекомые по цене красной икры

Стриж нашел меня сам. Точнее даже мне помогли его найти. Я шла в магазин, когда соседка мне прокричала: «Посмотри, что там с птичкой? Она мертвая?». На земле лежал стриж вполне себе живой, но то ли испуганный, то ли уставший – он судорожно дышал ртом. Следом ко мне подбежали какие-то дети и стали объяснять, что это стриж и его нужно бросить с балкона, потому что он не может взлететь. Мои соседи как-то дружно назначили меня ответственной за запуск стрижа.

Но бросить птицу с балкона я не решилась. Связалась с группой, выложила там видео. Мне сказали, что это птенец и ему еще нужно побыть в домашних условиях. Правда, просто поселить у себя птичку, покрошить горбушку хлеба или овсянки и налить воды не выйдет. Милому стрижу для пропитания нужны… тараканы. Так что мне нужно за ними ехать – причем, чем скорее, тем лучше.

Малыша придется кормить тараканами. Фото: Елена ШИШКИНА

Я представила себе картину, где в одной руке у меня таракан, а в другой - трепыхающаяся птичка а я их соединяю и поняла, что нет, это точно не мое. Написала об этом в группу, там кстати много таких сообщений. Но мне все же настоятельно посоветовали справиться самостоятельно. Забрать птенца с балкона в квартиру, устроить ему гнездо и главное, как можно раньше связаться с человеком, который отвечает за доставку тараканов по моему району. Считается, что тараканы экзотических пород - отлично питают стрижей. Замороженные тараканы продаются по цене красной икры - 550 рублей за 100 грамм.

«Ищите птицу!»

Наутро одна из участниц группы согласилась забрать мою довольно бодрую птичку, если я возьму на себя расходы на тараканов и привезу ей птенца. Сходила в магазин...

Пришлось признаться, что я не занесла внутрь малыша, которого у меня дома с вожделением ждал мой кот, птенец за ночь отдохнул, забрался на перила, размял крылья и улетел. Что тут началось!

Птенец провел на балконе ночь, а потом улетел. Фото: Елена ШИШКИНА

Меня обругали участницы группы и послали искать птицу! Из группы я вышла, но любительницы стрижей продолжили преследовать меня на моей личной странице. Мне писали, что я жестокая женщина, бросившая больного ребенка и требовали, чтобы я нашла стрижа. Убедить их в том, что я своими глазами видела, как он не упал, а именно улетел, у меня, увы, так и не вышло. В итоге пришлось вовсе закрыть свою страничку.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Алена Медведева, «птичья мама»

- Найденного стрижа важно первым делом взвесить, чтобы убедиться, что он не страдает от истощения. Стрижа не удастся спасти, просто открыв холодильник - ему нельзя вообще ничего из того, что едят люди, а то, что будет лакомством для птички вряд ли приглянется вам. Естественный корм стрижей - насекомые. Спасти птенца - это все равно, что побывать в декрете. Кормить малыша нужно не реже чем каждые два часа. В сети легко найти информацию, в том числе видео, которая показывает как правильно держать птенца, как открыть ему клюв, как обустроить ему «гнездо» и как проверить, что он достаточно подрос, чтобы жить самостоятельно, прежде чем выпустить на волю. Да, порой волонтеры в группе по спасению птиц могут быть резкими. Но это потому, что слишком часто нам пишут – мол, мы тут нашли птичку, приезжайте, заберите, сделайте что-нибудь, перекладывают на нас ответственность. А волонтеры – это самые обычные люди, у нас нет на это ресурсов. Птенец в доме - это большие хлопоты и нешуточные расходы. Ведь кроме питания им часто нужны еще и лекарства. Медикаменты могут быть нужны и взрослых птиц, которые пострадали от столкновения с каким-то препятствием. Так что волонтеры всегда готовы помочь советом, подсказать, но брать на себя спасение всех птиц в городе, увы, не в наших силах

СПРАВКА КП

Лучшие летуны в мире пернатых

Теплолюбивые стрижи прилетают в наши края одними из последних и улетают в числе первых. Отлет стрижей на зимовку происходит, когда в воздухе города становится меньше мошек, комаров и другой живой добычи. В это время, как правило, в начале-середине августа, гораздо раньше других перелетных птиц, стрижи начинают собираться в теплые края — в Африку и на остров Мадагаскар, где они проводят зиму.

Но за недолгий период жизни рядом с нами, стрижи успевают много: устроить нехитрое гнездышко (весь стройматериал приходится ловить на лету, ведь стрижи почти никогда не останавливаются), отложить пару яиц и вырастить птенцов, которые рождаются совсем голыми и невероятно прожорливы.

Стрижи лучшие летуны среди птиц, они могут пролетать до 100 километров в час. В день же они налетывают до 1500 километров. В воздухе стрижи спят и даже спариваются.

В плохую погоду стрижи улетают за сотни километров от дома, чтобы добыть пропитание, а их птенцы на это время могут впадать в своего рода спячку, в ожидании родителей и корма.