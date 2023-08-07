Волга давно перестала быть рекой: эксперт объяснил «цветение» воды

Волга цвела и до строительства гидроэлектростанций, но в самые засушливые годы и на отдельных участках. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После строительства множества гидростанций Волга по сути превратилась в каскад водохранилищ, перестав быть рекой, для которой характерно свободное течение воды.

Жара и штиль - предвестники беды

Сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН 10-11 августа 2023 года отправляются в экспедицию, чтобы оценить масштабы распространения сине-зеленых водорослей в Куйбышевском водохранилище.

Размеры водной поверхности, покрытой пленкой, они могут оценить в основном визуально и лишь частично просчитать на цифровых моделях и увидеть на кадрах из космоса. Сейчас, когда запрещено использовать квадрокоптеры, ученые активно изучают фотоснимки, которые делают пассажиры рейсов самолетов, летящих в Самару, чтобы оценить с высоты, что происходит с водохранилищем.

- Уже пять дней стоит жара и штиль - это оптимальные условия для размножения сине-зеленых водорослей, а значит складывается опасная ситуация с вероятностью прошлогодней катастрофы с массовой гибелью рыбы, - рассказал заместитель директора Института экологии Волжского бассейна РАН Владимир Селезнев, - вспомните, как антициклон в 2010 году на 40 дней задержал в регионе жаркую и безветренную погоду. Год 2023 уже побил ряд температурных рекордов, и я совершенно не исключаю, что и в этом году повторится бедственная ситуация.

Когда цветение - смерть

В наших широтах «цветение» характерно лишь для застойных водоемов, в который и превратилась некогда могучая река. Когда в водохранилище вода слабо циркулирует из-за отсутствия течения и сильных ветров, происходит неконтролируемое размножение сине-зеленых водорослей.

Они опасны для речной флоры и фауны, поскольку выделяют цианотоксины. Высокая концентрация этих веществ способна вызвать серьезные проблемы для существования гидробионтов, животных и людей. Такую воду нельзя использовать в питьевых целях: токсины не выводятся при обычной системе водоочистки.

Недостаток кислорода, токсичность воды приводят к гибели рыбы и других водных организмов, а в итоге - к огромному экономическому ущербу.

Цветение цветению рознь

Владимир Селезнев рассказал, что Волга цвела и до строительства гидроэлектростанций, но лишь в самые засушливые годы и на отдельных, мелководных участках:

- Течение - главный враг развития сине-зеленых водорослей. Оно не дает воде чрезмерно прогреваться. В момент строительства гидроэлектростанций вопрос нарушения биологического равновесия уже хорошо осознавался и уже тогда шла речь о том, чтобы необходимо снижать биогенную нагрузку на реку.

Бороться с причинами, а не следствием

Причиной активного размножения сине-зеленых водорослей является загрязнение многочисленных притоков реки органическими и неорганическими отходами сельского хозяйства, производств и частных хозяйств.

Используя механические или биологические методы можно решить проблему размножения водорослей на короткий период и на очень небольших участках, например, каком-то конкретном пляже.

Но победить цветение в глобальном плане можно лишь поборов причину: то есть значительно снизив негативный эффект антропогенного воздействия на реку, причем не локально, а сразу в нескольких регионах, которые расположены по Волге.

Кто виноват

На данный момент существует несколько вариантов норм выбросов. По сути каждое контролирующее министерство имеет собственные нормативы. Наиболее жесткие требования выдвигают природоохранное ведомство, понимая, что рыбу не сберечь одним внесением ее в Красную книгу. Былое богатство речной фауны Волги не вернуть без возвращения к нормам естественной среды обитания рыбы.

Сточные воды мало очищать от отходов нефтехимии и тяжелых металлов, нормы содержания азота, фосфора и других веществ в биогенных стоках должны быть дополнительно ужесточены.

Гидроэлектростанции с нами на долго, а значит река не выживет без нашей помощи и ответственного отношения к использованию химии в своих нуждах.