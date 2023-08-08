«Когда узнал, где будем работать, стало жутко»: дом Кочеткова в Самаре пытаются отремонтировать шестой раз за 135 лет

Ремонт планируют закончить к октябрю. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Если зайти поглубже в исторический центр Самары, например, ближе к улице Фрунзе, можно увидеть несколько полуразрушенных жилых зданий. Трещины в особняках-великанах, полуразрушенные каменные балконы, под которыми страшно ходить.

Постепенно эти дома стараются привести в порядок, занимается восстановлением Фонд капремонта. В этом году фонд начал сотрудничать с агентством «Город-курорт» - по объектам культурного наследия запустили экскурсии. К одной из них присоединилась корреспондент «КП-Самара».

13 миллионов на ремонт

В этом году активно приводят в порядок здание на улице Фрунзе, 60. Это объект культурного наследия «Дом Кочеткова».

- «Дом Кочеткова» находится в региональной программе, в которой 339 объектов культурного наследия. В прошлом году начали разработку научно-практической документации, согласовывали ее в Управление охраны объектов культурного наследия. Летом 2023 года начались ремонтные работы, - рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам Фонда капитального ремонта Самарской области Дмитрий Ахматов.

Дом на Фрунзе, 60 построили 1888 году. За 135 лет, по словам подрядчиков, пять попыток отремонтировать здание. Из-за этого местами здание потеряло свой первоначальный облик.

- Когда я узнал, что придется работать над этим объектом - стало жутко, - признался бригадир объекта Дмитрий Некрылов. - Стены отходили слоями, некоторые части просто свисали. Честно, хотелось просто развернуться и уйти, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Когда закончим, тут будет новая красивая лепнина, которую мы обработаем и подстарим, чтобы она не особо отличалась от всего остального.

Украшения здания восстанавливают отдельно. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Внутри ремонт делать не будут

Украшения здания восстанавливают отдельно, в реставрационной мастерской.

- Мы помогаем реставрировать дом на Фрунзе, 60. Конкретно с этого объекта у нас в разработке находятся четыре кронштейна, один уже увезли обратно на место работ, - поделился мастер Армен Закарян.

Когда заходишь в подъезд, становится жутко: чугунные, полуразрушенные лестницы, света нет, а стены сыпятся. Во время экскурсии нам встретились местные жительницы, бабушки, которые каждые день туда-сюда по этим самым лестницам поднимаются.

Кронштейны установят, розетки повесят, стены зашпаклюют, но то, что внутри дома, так и останется. Лестницы сами собой, к сожалению, не починятся, зато крыши течь перестанут. Как раз к началу сезона дождей, октябрю, планируют закончить работы.

Подъезд приводить в порядок не планируют. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Ремонтные работы идут только в течение теплого времени года. На разработку одного объекта уходит более полугода. За год реставрируется около 10 исторических зданий по Самарской области. Выбор объекта диктуется не аварийностью здания, а неким списком, который утвердили в Фонде капитального ремонта.

Только цифры

На ремонт дома Кочеткова заложено:

Фундамент - 3 710 625,00 руб.

Фасад - 4 282 159,68 руб.

Крыша - 3 430 518,00 руб. (разрабатывается научно-проектная документация)

Инженерные системы - 2 072 812, 05 руб. (разрабатывается научно-проектная документация)

За весь период отремонтировали 339 объектов культурного наследия.

- Самара – 315,

- Сызрань – 6,

- Новокуйбышевск – 6,

- Похвистнево – 2,

- Чапаевск – 4,

- Тольятти – 6.