«Лобби земледельцев оказалось сильнее»: почему в Самаре так и не появился железнодорожный мост через Волгу

Александровский мост под Сызранью называли "русским чудом" и изображали на гравюрах

«Русское чудо»

Одним из чудес инженерного искусства конца XIX века по праву считается легендарный Александровский мост. «Русское чудо» - именно так именовали железнодорожный мост через реку Волгу, построенный в 1880 году. Уменьшенная копия сооружения демонстрировалась на выставке в Париже и вызвала восторженные отзывы.

Это был на тот момент самый длинный мост в Европе (почти полтора километра) и один из самых длинных в мире. При его возведении использовались новаторские методы как проектирования, так и самого строительства, которые впоследствии стали широко использоваться в мировом мостостроении.

О его стратегическом значении можно даже лишний раз не говорить. Не зря в годы гражданской войны именно за Александровский мост дрались белочехи и Красная Армия (пройдя на левый берег Волги, белочехи подорвали за собой два пролета моста, рассчитывая тем самым задержать продвижение красных). А в Великую Отечественную войну фашистские войска искали самые разные способы подорвать мост — от банального сбрасывания бомб до плавучих мин. Но все они оказались безуспешными — за мостом следили круглосуточно, воздушные атаки отбивали силы ПВО, а мины вовремя вылавливали и обезвреживали.

Что уж говорить о временах постройки моста, когда это был единственный связующий путь через Волгу в сторону Урала и Сибири.

Прекрасно понимая экономические последствия построения такой дороги, самарские органы управления — и городская дуба и губернское земство — приложили все возможные объединенные усилия, чтобы пролоббировать прокладку железнодорожных путей в азиатскую часть Российской Империи именно через Самару. Альтернативным вариантом рассматривался путь через Казань.

Цель была достигнута, ветку решили строить через Самару. А вот дальше между городскими и губернскими «депутатами» пробежала черная кошка. Потому что в частностях интересы думских и земских властей стали расходиться.

«Городские» против «губернских»

Городская дума настаивала на строительстве дороги от Сызрани к Самаре по высокому гористому правому берегу Волги с мостом непосредственно в столице губернии. Губернское земство предлагало устроить мост за Сызранью и дальше вести дорогу сквозь низменные территории, пойменные луга и ровные степи.

Такое расхождение взглядов неудивительно, ведь на одну треть земство состояло из представителей земледельческой курии. И в их интересах было развитие хлебопашества и соответственно хлеботорговли, которая процветала, разумеется, на равнинном левобережье, а не в гористой Самарской Луке.

Думские гласные возражали: на левом берегу земли затапливаются, там нет камня для строительства дороги. Но акционеры Сызранско-Оренбургской железной дороги, как ни странно, приняли сторону земства, надолго испортив отношения с городскими властями Самары. Возможно, дело было и в том, что председатель этого акционерного общества Борис Обухов был ранее самарским губернатором и мыслил именно масштабами и интересами губернии, а не города.

Специально сформированная городским головой Петром Алабиным делегация отправилась на заседание правительства, на котором решалась судьба будущей железной дороги, чтобы еще раз озвучить свои аргументы. Но это не помогло. 8 августа 1874 года было принято решение о строительстве моста через Волгу там, где он и поныне находится.

И наверное, в этом действительно было больше резона. Не будь нынешней трассы железной дороги — не было бы сейчас Чапаевска с Новокуйбышевском в нынешнем виде. Была бы построена дорога через Самарскую Луку — она прошла бы через территорию нынешнего Жигулевского заповедника, легкодоступные Жигули могли быть просто разрушены и промышленным, и туристическим нашествием.