«Голова царя катилась вниз по Венцека, когда сносили памятник»: как сложилась судьба самого первого монумента в Самаре и всех последующих

Памятник Чапаеву долгое время был символом Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский краевед, генеалог и геральдист Игорь Махтев в программе «Самарские истории» на радио «Комсомольская правда» рассказал о новых и старых, давно утраченных и совершено забытых, легендарных и знаменитых на всю страну памятниках, об удачных и спорных современных городских скульптурах.

В начале была любовь

- Памятником можно называть лишь скульптурное произведение, возведенное в честь конкретной исторической личности. Все остальное - скульптура или статуя, - уточнил в самом начале разговора краевед.

Древние греки рассказывали легенду, согласно которой Кора, дочь мастера по лепнине, сумела сохранить тень любимого ею юноши на стене и с помощью отца, воссоздала облик уехавшего возлюбленного. Так, появилась скульптура.

Первый памятник в Самаре

Первый памятник в Самаре появился спустя всего девять лет после установки первого памятника в России. В 1880 году в Москве открыли памятник Пушкину - именно автор строк про «я памятник себе воздвиг нерукотворный» стал первым, кого увековечили в бронзе в нашей стране.

В Самаре до конца XIX века скульптуры присутствовали лишь в интерьерах отдельных домов. Лишь в конце века скульптурные изображения стали появляться на фасадах зданий.

После гибели 1 марта 1881 года от рук террористов царя Александра II, многие города изъявили жевание увековечить память царя-освободителя.

В Москве прошел конкурс на лучший памятник венценосцу, в котором победил архитектор и скульптор Владимир Шервуд, который позже проектировал здание на красной площади, где сейчас находится Государственный исторический музей.

Но пока москвичи тянули со сбором денег, самарцы, узнав в Москве, о какой сумме идет речь, опередили столицу, перекупили зодчего и заключили договор с победителем конкурса.

Так монумент, предназначенный для московского Кремля, был поставлен в Самаре. Его торжественно открыли 30 августа 1889 года.

Как искали место под царя

Сначала думали поставить памятник на Алексеевской площади (сейчас площадь Революции). Но пока шла работа над монументом, началось строительство Кафедрального собора, и Дума решила поставить Александра у собора в новом месте притяжения горожан.

Скульптор выступил резко против думцев и настоял на первоначальной идее. Шервуд указал, что памятник создан для круговой площади.

До того, как на постамент вместо царя водрузили вождя революции, он был богато украшен. По четырем углам стояли дополнительные фигуры: освобожденного от крепостного ярма крестьянина, сартянки - женщины востока, которая снимала чадру, на третьем углу стоял преломляющий саблю черкес, на четвертом - болгарка, которая топтала турецкое знамя.

В отличие от Ленина, царь Александр смотрел в сторону Волги.

Второй, но снова первый

Со своим вторым памятником Самара снова оказалась впереди Волги всей. Именно у нас в 1903 году появился первый Пушкин на Волге. Сейчас эту работу можно найти на фасаде бывшего клуба 1905 года, ныне Дворца культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина.

Самарский скульптор Вадим Рейтлингер сделал бюст из гипса для фасада Пушкинского дома, точную копию, которой затем установили в сквере Пушкина.

Время перемен

До революции в городе были еще памятники купцам Шихобалову и Соколову. Их, разумеется, снесли вскоре после революции.

Памятнику Пушкину повезло, его меняли три раза, по мере того, как он приходил в негодность: сначала в 1930 году, в 1949 поэта изготовили уже из бетона и в 1985 Пушкин стал металлический, но всегда его устанавливали на том же месте.

Когда вышел декрет об увековечении героев революции в Самаре постановили памятник царю убрать. Но сразу не вышло, его заколотили досками к недовольству самарцев, которые любили монумент.

Когда выбили белолочехов, статую царя и всю бронзу с памятника все же сняли, но оставили постамент. Сначала на него вешали временные медальоны в четь рабочих и крестьян, пока не решили поставить памятник Ленину работы Матвея Манизера. Денег чтобы заплатить скульптору не было, и городские власти оформили кредит на Ленина. Может поэтому скульптор сделала его меньше Александра, и Ленин не очень сочетается с постаментом. Вождь был на голову ниже помазанника Божьего.

Куда делся Александр II – загадка, не разгаданная до сих пор. Скульптуру должны были поставить в Музей революции, переплавить ее тогда не было даже технической возможности. Ее или утопили, или распилили. Известно, что голова царя отлетела в момент демонтажа и покатилась вниз по улице Венцека.

Герои нового времени

После революции сносили памятники без разбора. Под горячую руку попали даже такие герои как Суворов и Нахимов.

В лихие годы в Самаре предлагали поставить памятники малоизвестным героям французской революции. Хорошо, что денег не нашлось.

Монументы штамповали как горячие пирожки. Если царь был уникальный, то стоящий на его месте сейчас Ленин - один из пяти авторских копий. Точно такие же стоят в Симферополе, Хабаровске, Кировограде, а копия из города Пушкин во время Великой Отечественной войны перекочевала в Германию.

Зато вторая работа Манизера для Самары удалась на славу. Напротив драматического театра в 1932 году появился это памятник Чапаеву. Это первая конная и одновременно многофигурная скульптурная композиция, созданная в СССР. Сын Чапаева позировал скульптору для достижения портретного сходства монумента.

Работу признали настолько удачной, что Ленинград заказал для себя вторую копию, а Чапаев и его команда надолго стали символом Куйбышева, который активно тиражировался.

Роскошную облицовку уже много позже в 70-х годах создал Ваган Каркарьян.

Бронзовый Ленин у музея Алабина, по мнению Вадима Махтева, самый удачный из вождей. А вот неброский памятник Устинову - самый роковой.

На него совершали покушение студент и инженер, в результате которого Устинов повернулся на 30 градусов, а протестовавшие таким образом простив Советской власти разъехались: один - на нары на шесть лет, второй - на принудительное лечение к психиатрам.

Кстати, Устинов, Рязанов и Головкин - единственные самарцы, которых увековечили в нашем городе.

Никто не забыт?

На передаче прозвучал вопрос, должны ли мы сохранять памятники героям, которых сегодня мало кто помнит: Щорсу, Дзержинскому, Галактионову, Фрунзе, тогда как наши предшественники такие скульптуры сносили не раздумывая...

Наверное, разумнее подождать окончательного вердикта, которое вынесет время. Пока же, судя по предпочтениям туристов, гораздо популярнее новые скульптурные композиции, которые появляются в Самаре: кошка на батарее, Дама с ракеткой, Дядя Степа, Швейк, Буратино, товарищ Сухов, Юрий Деточкин.

После долгих лет, когда число скульптур в городе можно было пересчитать по пальцам, теперь новые творения появляются уже чуть не каждый год и начали надоедать горожанам.

К не самым приятным открытиям можно отнести тот факт, что нашего Буратино за 292 тысячи рублей можно заказать из Италии. Торговлю копиями ведет московская фирма и сколько таких Буратин стоит по дачам состоятельных любителей искусства - не известно.

Зато Высоцкий работы Михаила Шемякина эксперты считают явной удачей для города. Сама работа впечатляет и стоит «по месту», ведь именно здесь прошел первый большой концерт легендарного исполнителя.