«Страшный диагноз разделил жизнь на до и после»: мать подарила 16-летнему сыну собственную почку

Сложную операцию самарские врачи провели впервые. Фото: Клиники СамГМУ

Самарские врачи впервые провели необычную операцию 16-летнему подростку. Они пересадили мальчику новую почку. Донором при этом выступила его мама. Подробности сообщили в пресс-службе Клиник СамГМУ.

Врачи с детства поставили юному пациенту аномалию развития почек. Ребенок с 11 лет мучался от хронического пиелонефрита – у него возникали периодические приступы. Со временем болезнь прогрессировала. Исход оказался страшным: почки полностью утратили работоспособность.

– В январе 2023 года моему сыну поставили страшный диагноз — хронический пиелонефрит пятой степени, терминальная стадия почечной недостаточности. Наша жизнь поделилась на до и после. Это был шок, мы не могли в это поверить. Врачи сказали, что почки не работают совсем и нужна трансплантация, – рассказала мама пациента.

Родители экстренно приняли меры. Они решили стать донорами и отдать сыну свою почку. Обследование показало, что для этих целей подходит только мама.

Операция была проведена Самарском центре трансплантации органов и тканей и оказалась довольно сложной. Все дело в анатомических различиях взрослого человека и ребенка.

У мамы операция продлилась три часа, у мальчика – почти пять. Фото: Клиники СамГМУ

– Это был наш первый опыт проведения операции у подростка. Здесь необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал, – рассказал заведующий отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгений Канаев.

У мамы операция продлилась три часа, у мальчика – почти пять. После этого последовал период реабилитации. А уже спустя три недели подросток был дома. Он полностью вернулся к полноценной жизни: посещает уроки, путешествует и ходит на тренировки. В дальнейшем мальчик останется под наблюдением врачей – на амбулаторной основе.