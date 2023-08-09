«Они могут вернуться и отомстить»: самарский энтомолог объяснил нашествие ос в Поволжье и предостерег людей

Ос в этом году больше обычного, и многие из них летят поближе к людям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соседней Саратовской области укус осы стал смертельным для 40-летней дачницы в селе Вязовка. Женщина проглотила осу, та укусила ее в слизистую, и врачи не смогли спасти несчастную жертву от удушья, вызванного анафилактическим шоком.

В Самарской области горожане и дачники ежегодно страдают от укусов насекомых, хотя пока неизвестно о случаях летального исхода. Но в этом году ос наблюдается особенно много, они вышли на тропу войны раньше обычного и явно не настроены отступать.

Жара и неурожай делают ос особенно агрессивными

Ученый-энтомолог, доцент кафедры биологии, экологии и методов обучения СГСПУ Сергей Павлов объяснил, что причины нашествия нужно искать в особенностях погоды. Необыкновенно теплый апрель рано разбудил и насекомых и растения, но последовавшие затем холода привели к гибели многих плодовых и ягодных культур, которыми питаются осы.

Самих же насекомых меньше не стало, и они начали испытывать нехватку пищи. Восполнить запасы еды осы направились в человеческие дома, их прекрасное обоняние подсказало им, что у людей в достатке вкусного мяса, сладких фруктов и сочных ягод.

Кроме того, осы - существа с переменной температурой тела. При повышении градуса окружающей среды, увеличивается и собственная температура осы, а вместе с тем разгоняется ее метаболизм, а значит - растет аппетит насекомого.

Как объясняет энтомолог, из-за жары ускоряются и другие физиологические процессы ос. И они успевают давать детенышей чаще и в больших количествах.

По наблюдению Сергея Павлова, при большом разнообразии видов ос, обитающих в Поволжье, чаще всего у нас можно встретить саксонскую «бумажную» осу и шершней. «Бумажными» ос назвали из-за того, что именно они изобрели папье-маше («жеваную бумагу»-фр.), из которого строят свои гнезда.

Для своих домиков осы выбирают место, куда не проникают прямые лучи солнца, где нет сквозняков, не слишком жарко и не слишком холодно.

Многие встречали такие в сараях на дачах, на чердаках дачных домиков. А вот песчаные осы делают норки прямо в земле.

Для ос губительны дожди, но они в этом году идут в основном по ночам, когда осы спят.

Оптимальной температурой для жизнедеятельности ос является +16+27 градусов и отсутствие ветра. Так что меньше насекомых в ближайшее время не станет.

Когда укус осы смертельно опасен

В первую очередь, конечно, речь идет об аллергиках, которым стоит иметь при себе сильные антигистаминные препараты, лучше в инъекциях.

Эксперты советуют устанавливать на окнах сетки, которые можно дополнительно обрызгать специальными аэрозолями.

Увидев осу, не нужно паниковать и размахивать руками: пытаясь отпугнуть насекомое, вы только злите и пугаете ее. Оса начинает воспринимать вас как источник опасности и может начать атаковать.

Наибольшую опасность представляет укус в слизистую. Такое может произойти если оса решит напиться из вашего стакана или бутылки, что часто происходит в жару.

Темнота нам поможет

Избавиться от назойливого соседства ос лучше всего с приходом темноты.

Именно ночью, когда осы спят, можно осторожно, не пользуясь фонариком, отделить осиный домик от поверхности, к которой он прикреплен, замотать в пакет и уничтожить.

Важно помнить, что осы способны найти место, где они жили и отомстить «бывшему хозяину». Такое, например, случилось в Сызрани в 2019 году, когда выбросивший гнездо мужчина был через некоторое атакован роем.

Земляных ос можно утопить, пролив гнездо водой или, для верности, - кипятком.

Пацифистам остается ждать холодов. Осы впадают в спячку, когда среднесуточная температура на протяжении не менее двух недель держится не выше +10+12 С.

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