В подвале без света, по колено в воде: управляющая компания не дает работать театральной студии в Самаре

Луч света пробирается в темное царство театра "Дом" только через открытую дверь в дневное время Фото: Евгений ЕГОРОВ

Помещение, в котором находится театральное пространство «Дом», регулярно подвергается затоплениям и отключениям от электричества. Справиться с бесчинствами фантомной управляющей компании не в силах ни сетевики, ни прокуратура, ни тем более собственники театральной студии. «КП-Самара» разбиралась в ситуации.

Воду не откачать без электричества

Театральное пространство «Дом» находится в подвальном помещении в доме 15а по улице Подшипниковой в Самаре. Район, хоть и расположен между историческим и географическим центром города, по общим ощущениям, слегка депрессивный и неоднородный. Старые общаги и «хрущевки» перемежаются с точечными новостройками.

10-этажка под номером 15а – одна из таких новостроек, сдана в эксплуатацию чуть более 10 лет назад. Особого благоустройства вокруг нет, вход в помещение театра-студии – напротив капитальных гаражей.

Наличие социально-культурного проекта, каковым является «Дом», в таком окружении выглядит, с одной стороны, слегка парадоксальным и как будто чужеродным, а с другой – могло бы выполнять «миссию» по повышению общего культурного уровня на этой территории. Вот только работать «Дому» не дают.

Сейчас помещение театра представляет собой мрачноватый подвал без света, зато с водой – которая плещется в смежном общедомовом помещении и в гардеробной театра.

- В первом потопе, когда здесь была еще черновая отделка, погибло много строительного материала, лежавшего на полу. Когда уже сделали ремонт, вода погубила большое количество реквизита, костюмов, - рассказывает и показывает основатель «Дома» Ольга Рябова.

Разглядываем помещения в свете фонариков телефона. Часть костюмов сушится на вешалках. Часть так и лежит наполовину в воде.

- Раньше, когда нас топило, мы сами откачивали воду. А теперь не можем, поскольку нет электричества, - пояснили сотрудники студии.

Откачивать воду никто не спешит. Этажом выше – детский сад. Грибок от постоянной сырости запросто пойдет вверх. Как и мокрицы, с которыми сотрудники театра замучились бороться.

Над этим рукотворным озером располагается детский сад, куда из подвала ползут мокрицы Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Тут все стены были в грибке, я его вывела за свой счет. Покрасили трубы. Вложена средств сюда уже масса, само помещение я взяла в кредит, плачу ежемесячно. А у нас проект социальный, а не коммерческий, но пока – сплошные убытки. И в такой ситуации даже на грант никакой подать нет возможности, не могу же я заявить такое помещение! – сокрушается Ольга Рябова.

«Требовали 400 тысяч рублей за подключение»

Электричество у студии отключили уже не в первый раз. Вернули было после вмешательства прокуратуры, но сотрудники управляющей компании вновь просто отрезали кабель, ведущий вниз. Поставляющая в дом электричество «Самарская сетевая компания» ничего сделать не может – электрощитки находятся в закрытом помещении, ключ от которого – у управляющей компании. Которая просто никого туда не пускает.

Домом управляет «Самарское региональное содружество ТСЖ». И проблемы с этим УК практически у всех собственников нежилых помещений в доме.

- "ССК" нас к электричеству подключает, все официально, мы им исправно платим за электроэнергию. А потом приходит управляющая компания - и перерезает провод, - рассказывает Ольга Рябова..

Представитель «ССК» на условиях анонимности поведал корреспонденту «КП-Самара», что та же проблема с отключением электричества и у собственников коммерческих площадей на верхних этажах. По словам предпринимателей, с них представители управляющей компании требуют денег за подключение. А тем, кто не желает платить, - просто отрезают кабели.

Ольга Рябова подтвердила, что ей тоже намекали на необходимость внесения «мзды» за дальнейшее беспроблемное пользование электричеством. До разговоров о сумме, правда, дело не дошло, так как Ольга сразу отказалась.

В соцсетях опубликованы свидетельства одного из собственников помещений на верхнем этаже, где фигурирует сумма в 400 тысяч рублей за подключение.

- На меня вышли люди из ОБЭП, с ними вместе был проведен эксперимент по передаче 400 тыс. р., есть записи телефонных разговоров с инженером. Но в последний момент деньги не были взяты, и эксперимент провалился. После этих событий в УК дверь закрыта и к ним не попасть, они там очень напуганы, но света как не было, так и нет, - писал самарец Андрей Сосняков в феврале 2019 года.

Руководитель «Самарского регионального содружества ТСЖ» Анатолий Рогачев в начале 2022 года, по данным СМИ, стал фигурантом уголовного дела из-за задолженности УК в 4,5 млн рублей перед ресурсоснабжающей организацией.

В открытых источниках можно найти сведения о судебных актах, где фамилия Рогачева фигурирует в делах о неуплате административного штрафа в 50 тысяч рублей и о неразмещении информации, требуемой по закону.

«Идите в суд»

8 августа 2023 года Государственная жилищная инспекция Самарской области провела выезд на «место событий», где совместно с представителями «СКК» зафиксировала факт недоступа в помещение с электрооборудованием. Представители УК на мероприятие не явились. Их офис на улице Ерошевского закрыт, никакой связи с компанией нет. По имеющимся в открытых источниках телефонам корреспонденту «КП-Самара» дозвониться не удалось.

Представители "ССК" и ГЖИ посоветовали создателю "Дома" Ольге Рябовой идти в суд Фото: Евгений ЕГОРОВ

На вопрос «что дальше?» представители «ССК» и ГЖИ однозначно советуют Ольге Рябовой идти в суд. Да, это будет небыстро, но другого способа нет, уверяют они. Как театральной студии вести свою деятельность в воде по щиколотку и без света, пока длятся судебные разборки, - непонятно.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.