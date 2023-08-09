На падающие звезды можно будет посмотреть 12 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 августа 2023 в селе Елховка в Елховском районе Самарской области аккурат во время августовского метеорного потока пройдет астрономический фестиваль «Персеиды-2023». Рассказываем, где посмотреть на падающие звезды в Самаре в августе 2023 года.

Организатор фестиваля - клуб любителей астрономии «АстроСамара» - приглашает полюбоваться при дневном и ночном свете на звезды, Солнце и его пятна, Луну, туманности и даже галактики через оптику телескопов.

Астрофестиваль Персеиды-2023 в Елховке

16:00 — начало дневных наблюдений;

20:00 — окончание дневных наблюдений, подготовка к ночным;

21:00 — начало ночных наблюдений;

00:00 — общая фотография;

00:30 — мастер-класс по звёздному небу;

01:00 — продолжение ночных наблюдений;

02:00 — мастер-класс по астрофотографии;

03:00 — окончание ночных наблюдений.

Наблюдения будут сопровождаться лекциями о рассматриваемых небесных объектах. Астрономы научат всех гостей фестиваля работе с телескопами и азам астрофотографии и ориентации на звёздном небе. Всех участников праздника сфотографируют на фоне Млечного пути.

Как попасть на астрофестиваль Персеиды-2023 в Елховке

Фестиваль пройдет в селе Елховка на горе вблизи леса Зеленая Гора. До населенного пункта можно добраться на автомобиле или автобусе. От автобусной остановки до горы нужно будет пройти несколько километров (можно взять такси).

Вход на «Персеиды» платный: 500 рублей - взрослый билет, 300 рублей - для детей 4-14 лет. Дети до 4 дет проходят бесплатно. Оплата только наличными деньгами на месте. Интернет на горе практически не ловит.

Другие подробности можно узнать по телефонам: +7927-261-55-08 и +7927-657-43-90.