От скотобоен до освоения космоса: чем прославился Куйбышевский район Самары

Куйбышевский район появился 80 лет назад. Фото: администрация Куйбышевского района Самары

310 августа 1943 года в городе Куйбышеве был образован Куйбышевский район. В него вошла та часть территорий бывшего Дзержинского района, которая располагалась вдоль левого берега реки Самары, включая старое русло. «КП-Самара» вспоминает историю этой местности.

Колыбель настоящей Самары?

Несколько лет назад поднималась дискуссия относительно истинного возраста города Самары. Ее инициаторы предлагали вести отсчет не от основания крепости в 1586 году, а от первого упоминания поселений на территории нынешнего городского округа. И эти сведения отсылают к местности вдоль старого русла реки Самары — примерно в районе нынешнего поселка Сухая Самарка. То есть история города, если принимать эту версию, началась именно с территории нынешнего Куйбышевского района более шести веков назад.

Примерно в этой местности жили люди более шести веков назад. Фото: администрация Куйбышевского района Самары

Сало, мясо и струны

Если перенестись в начало XIX века, то засамарские земли были не слишком пригодными жизни. Во-первых, обширная низменность каждую весну подвергалась затоплению талыми водами. А ближе к осени территория оглашалась воплями и стонами животных.

Здесь располагались многочисленные скотобойни и саловарни. Бизнес процветал. Десятки и сотни тысяч баранов и овец гнали к Самаре из степных районов нынешнего Казахстана. Здесь их резали, топили сало, солили мясо, отдельно продавали кишки.

По свидетельствам историков, сало продавалось в Казань, а также на импорт в Турцию. А кишки скупались не только производителями колбас, но и немецкими мастерами музыкальных инструментов — из бараньих потрохов делались качественные струны.

Овец пригоняли по Уральской скотопрогонной дороге. Часть ее до сих пор называется улицей Уральской.

Город хлебный

К концу XIX века акцент в «засамарском» бизнесе сместился на хлебопроизводство. В устье реки Самары появилось несколько мельниц. Одна из них сохранилась до сих пор как мукомольный завод. В топографии района присутствует с тех времен улица Мельничная, а «мельница Бобермана» - одна из немногих исторических и архитектурных достопримечательностей Куйбышевского района.

Белка и Стрелка, Юрий Гагарин, Герман Титов

Одной из «градостроительных доминант» Куйбышевского района стал военный аэродром Кряж. Он появился еще в 30-е годы, но из-за травяного покрытия летного поля не мог эксплуатироваться в весеннюю распутицу.

Тем не менее он причастен к истории освоения космоса. Именно сюда привезли после успешного полета за пределы земной атмосферы Белку и Стрелку, а спустя несколько лет — космонавта № 2 Германа Титова, совершившего 17 витков вокруг Земли.

Самолет с Юрием Гагариным после исторического полета 12 апреля 1961-го в Куйбышеве приземлился на аэродроме Безымянка завода «Прогресс». Но вылетал этот борт за Гагариным в город Энгельс именно с кряжского аэродрома.

Единственное резонансное происшествие на этом аэродроме произошло в январе 1997-го, когда при взлете здесь едва не погибла хоккейная команда ЦСК ВВС, вылетавшая на матч чемпионата. Во время снежного бурана самолет Ан-24 вынесло чуть в сторону с полосы, и он зацепил крылом высоченный сугроб. К счастью, экипаж и хоккеисты отделались не самыми тяжелыми телесными повреждениями и серьезным испугом. Если бы загорелись полные топливные баки, все могло быть куда трагичнее, и пострадать мог не только самолет, но и стоящие рядом дома.

Больше не периферия?

Главным же толчком к развитию Куйбышевского района послужило строительство Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Именно благодаря этому событию, собственно, и было принято решение об образовании в 1943 году отдельного Куйбышевского района. Причем на уровне не городском или областном, а указом Президиума Верховного Совета СССР.

Именно появление НПЗ способствовало тому, что поселок 116 км (переименованный в Ново-Стройку, а затем Соцгород) превратился из нескольких домов при аэродроме в полноценный городской микрорайон со своей инфраструктурой.

Уже в новейшие времена центром притяжения в Куйбышевском районе стал микрорайон Волгарь, стремительно растущий на землях бывшего совхоза, а 116 км превратился в относительно тихий административный центр.

Фрунзенский (Самарский) мост сделал Куйбышевский район ближе к историческому центру города. Фото: администрация Куйбышевского района Самары

Это обстоятельство, а также появление Фрунзенского (Самарского) моста и широкополосной дороги с развязками по улице Шоссейной, Новокуйбышевскому шоссе и Пугачевскому тракту постепенно убирает с Куйбышевского района статус «богом забытой» труднодоступной периферии. По крайней мере, с некоторых его территорий.

Конечно, специфика географии и разбросанности территорий накладывает свой отпечаток, и проблем в районе хватает. Но это уже тема отдельных материалов. Сегодня же поздравляем Куйбышевский район и его жителей с 80-летием!