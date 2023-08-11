В центре города - блошиный рынок и общественные огороды: эксперты предложили три варианта развития 129 квартала Самары

В центре Самары может появиться блошиный рынок. Фото: предоставлено "Кмсомолке"

129-й квартал между улицами Самарской, Садовой, Чкалова и Маяковского – место уникальное. Дореволюционные полуразвалившиеся домики и сараи соседствуют с современными зданиями, зелень запушенных двориков – с шумной и оживленной ул.Самарской, близость административного центра – с нехваткой торговой и развлекательной инфраструктуры. Из-за строительства метро квартал попал под расселение. Жить здесь больше нельзя - зато вести бизнес, торговать, держать кафе и мастерские – можно. Экспертные группы, работавшие несколько месяцев, представили три разных варианта развития квартала. Первая концепция предполагает сохранить все, что только можно, вторая предполагает мягкую реновацию, а третья – полное обновление, снос и строительство нового.

«Проходной двор»

Проект предполагает максимальное сохранение. Авторы предложили восстановить дома, привести в порядок дворы. И открыть на этом месте ремонтные мастерские и блошиный рынок.

Проект "Проходной двор" предусматривает максимальное сохранение существующей застройки. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Такой подход даст новые рабочие места, удовлетворит запросы местных жителей и многочисленных туристов, - рассказывает одна из авторов проекта архитектор Ирина Фишман. – Во многих городах блошиные рынки становятся достопримечательностью и точкой притяжения. А в Самаре сейчас такого места нет. Здесь же можно было бы проводить фестивали и ярмарки.

Еще одним ноу-хау стали общественные огороды, которые уставшие от мегаполиса горожане могли бы арендовать. А в домах – объектах культурного наследия авторы проекта предложили открыть хостелы.

Проект "Торговые ряды на Самарской" предусматривает мягкую реновацию. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Торговые ряды на Самарской»

Авторы проекта мягкой реновации предложили превратить квартал в торговый коридор. Дома- перестроить заново, сохранив при этом элементы их первоначального облика, объединить здания торговыми галереями и летними террасами

- В этом районе не хватает подобной инфраструктуры, он расположен как раз между Ленинградской и ул.Челюскинцев, где есть подобные «торговые ряды», - говорят авторы проекта. - Кроме того, у проекта большой туристический потенциал.

По проекту "Зеленый квартал" почти все существующие здания предлагается снести. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Зеленая тропа»

Третий проект предполагает снести все кроме двух домов – объектов культурного наследия. А на освободившемся месте создать зеленую зону. По задумке авторов здесь будет экологичный микрорайон с разнообразными заведениями, посвященный здоровью и спорту. Здесь можно будет заняться танцами, йогой, посидеть в кафе. Кстати, в этом проекте тоже есть общественные огороды.

- Мы спроектировали малоэтажную застройку, сомасштабную человеку среду, дворы, откуда видно небо и множество мелких функций, которые обеспечат устойчивое развитие территории, - уверяют авторы проекта.

Все три проекта вызвали немалый интерес у общественности и представителей властей.

- На основе этих трех проектов будет создан единый мастер-план, который мы представим губернатору Дмитрию Азарову, - рассказала один из организаторов дискуссии Анастасия Кнор. – А к февралю мы разработаем уже конкретную программу реализации и начнем искать инвесторов или механизмы финансирования. Например, это может быть «Ярмарка исторических дворов».