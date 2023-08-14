«Хотите жить в центре - покупайте старый дом»: архитектор рассказал, как выгодно вложиться в дореволюционное жилье

Команда «Круто дома» уверена – благоустроить старый купеческий домик выгоднее и проще, чем покупать и ремонтировать квартиру в новостройке. Фото: Предоставлено героем публикации

В каждом городе России осталась частичка истории в виде красивых деревянных домов. Бузулук - отличный пример города, сохранившего уездный вид образца начала 20 века. Маленький городок в Оренбургской области оказался просто музеем модерна под открытым небом.

Артем Жданов, архитектор из Бузулука, занимается реставрацией и ремонтом исторических зданий. Мужчина намерено решил остаться в маленьком городе, чтобы доказать, что жить хорошо можно не только в высотках.

Богатство русского модерна

По образованию Артем - инженер-строитель, по специальности так вообще строитель-реконструктор зданий. Уже как год в Бузулуке существует архитектурное бюро «Круто дома», где сотрудники работают под чутким руководством Артема. Ребята занимаются проектированием общественных пространств, зданий и интерьеров.

- Наша миссия - делать круто дома, в месте, в котором мы живем. Мы не хотим уступать большим городам, поэтому мы формируем комфортную городскую среду. Частенько участвуем в конкурсах, побеждаем, получаем гранты и совместно с администрацией реализовываем нацпроекты, - раскрывает миссию бюро Артем.

Зачем молодым талантам сидеть в маленьком городке?

- Все на самом деле просто, - признается Артем. - Мы любим свой город и хотим создать более красивый и эстетичный визуальный ряд. В нашем небольшом городе намного приятнее гулять и наблюдать вокруг себя не сплошные панельки, а сохранение истории и культуры Бузулука. Наш городок богат русским модерном: мы славимся наличниками, резными дверьми и прочим.

Если вы когда-нибудь были в Бузулуке, то наверняка заметили его архитектурную индивидуальность. При этом, к сожалению, во многих городах сносят старые здания и строят на их месте огромные ЖК.

- Люди всегда жили в деревянных домах. Русская культура связана с деревянным зодчеством, каменными делали в основном религиозные сооружения. Понятное дело, что молодые семьи зачастую покупают жилье в новостройках, но в центре такие апартаменты стоят космических денег. Если наша молодежь хочет строить свою жизнь не на окраине, то мы предлагаем им альтернативу - выкупить купеческий дом и переделать его под себя. Огород не обязательно сажать, - смеется Артем.

Что выгоднее - купить новое или отремонтировать старое?

Команда «Круто дома» поделилась с нашей редакцией одним секретом. Ребята выкупили старый купеческий дом аж 1901 года постройки и планируют на его примере доказать, что благоустроить уже готовый дом - проще, чем создать все с нуля.

- На примере дома мы хотим привить новый культурный код - как можно жить в городском доме. Зачастую все дома, которые у нас есть, старые и расположены в центре. Благоустраивая подобную территорию, мы не тратим большое количество средств. На своем примере мы показываем, что реконструкция - не всегда дорого. Да, это трудоемкий процесс, но не супер-затратный, как все привыкли считать.

Сохранение исторического вида города, напомнил Артем, очень популярно в наших столицах.

- Есть масса примеров сочетания высотной и малоэтажной застройки в городах. В той же Москве на Патриарших. Когда мы восстанавливаем дом, мы оставляем полностью лицевую часть фасада, различные резные элементы, наличники и прочее. Внутренние убранство, конечно, меняется под собственные нужды.

Но в старом доме, ведь, много проблем! Например, водопровод, газовая система и прочее.

- Многие переживают, что в старом доме все вечно ломается, ржавая вода, вечная утечка газа и еще много-много проблем. Все просто - поменяйте управляющую компанию и будет вам счастье. Людям важно, чтобы все было быстро - здесь и сейчас. Многим проще купить дом и сразу жить в нем, но не все готовы делать реконструкцию, поэтому существуем мы. В ближайшем будущем наша команда планирует создать отдельную управляющую компанию, которая как раз-таки и будет осуществлять сервис по замене необходимых структур.