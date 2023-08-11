В ближайшие дни будет жарко, а потом начнется похолодание и пойдут дожди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая декада августа 2023 года буквально поджарила самарцев. Установилась знойная солнечная погода без намека на осадки. Мы узнали, когда спадет жара в августе 2023 в Самаре.

На следующей неделе природа над нами не смилостивится: будет по-прежнему жарко и сухо. Дневные температуры воздуха в Самарской области, согласно данным Приволжского УГМС, будут колебаться в пределах +27...+32 градусов. Дождей по-прежнему не ожидается.

В грядущие выходные в регионе тоже будет жарко. По данным Яндекс Погоды, в субботу, 12 августа, ожидается ясная погода, а среднесуточная температура составит +30 градусов. Ожидается легкий ветерок - 2-3 м/c. В воскресенье, 13 августа, будет облачно, воздух прогреется так же - до 30 градусов.

Когда в Самаре спадет жара в августе 2023

Согласно данным сервиса Gismeteo, жара в Самаре начнет спадать лишь в начале третьей декады месяца. По предварительным прогнозам, 21 августа днем столбик термометра не поднимется выше +27 градусов. 22 августа ожидается +26 градусов днем, а начиная с 23 августа установится комфортная температура воздуха, не превышающая днем +23 градусов. Затем, с 26 августа, зной вернется на два дня - аккурат на выходные.

Последние дни августа уже будут совсем прохладными: +18...+20 градусов днем. Такими же будут и первые дни осени.