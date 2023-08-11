Назвали Десантником: голодный пес, брошенный хозяевами на балконе, выпал с 4 этажа, повис на поводке, но смог спастись

Местные жители считают, что собака сама прыгнула с четвертого этажа, чтобы не умереть от голода. Фото: Елена Шишкина и Николай Попов.

Соседи прозвали этого черного пса Десантником. Собака пережила опасное приключение: повисла на высоте четвертого этажа на собственном поводке, но смогла не просто выжить, но даже серьезно не пострадала.

Момент с собакой, которую то ли забыли, то ли бросили на открытом балконе хозяева, попал в кадр неравнодушной жительницы Сухой Самарки. Именно она рассказала в соцсетях историю несчастного животного, которое выпало с четвертого этажа дома и смогло спастись. Сейчас пес поселился под злополучным балконом, на котором едва не повесился. Его подкармливают неравнодушные соседи. С момента «побега» собаки прошло уже около двух недель.

- Видела его два дня назад рядом с детским садом № 365. На вид собака нормальная, но явно голодная и зашуганная, - пишет в соцсетях местная жительница Ирина.

«Собака перегрызла поводок, пока он ее не задушил»

За состоянием пса наблюдает местный зооактивист Николай Попов.

- Мне рассказали, что собака, которую бросили без пищи и воды на балконе, попыталась выбраться, перескочила через ограждение и на какое-то время буквально повисла: ее задние лапы стояли на краю балкона, а сверху ее удерживал поводок. Видимо, ей удалось его перегрызть, раньше, чем он смог ее задушить. От травм при падении собаку, очевидно, спас дикий виноград и пышный цветник внизу. Когда я ее нашел, первым делом дал ей большой кусок мяса, чтобы убедиться, что она может глотать, потому что подойти к собаке и проверить ее состояние и насколько туго затянут ошейник пока невозможно, она очень испугана и сразу рычит. Придется подождать еще пару недель, пока она не привыкнет ко мне.

Николай говорит, что судьбу собаки, так счастливо пережившей падение, предсказывать рано. На Сухой Самарке есть пара небольших собачих стай, но они вряд ли примут взрослого пса.

Ничего не известно пока и о хозяевах собаки и о том, почему они ее оставили. Судя по рассказам соседей, эти люди недавно сняли квартиру, в которой едва не случилось несчастье. Теперь соседи приглядывают за отважным псом.