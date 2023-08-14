В понедельник, 14 августа, погода дала самарцам чуть-чуть отдохнуть от зноя, но жара скоро вернется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С утра 14 августа жителей Самары ждали пасмурное небо и небольшой дождь. Температура воздуха упала до +23 градусов. До этого две недели в городе была жара, превышающая +30 градусов. Расскажем, вернется ли жара в Самару в августе 2023.

Когда в Самару вернется жара с 14 по 20 августа 2023

Согласно данным Приволжского УГМС, жара отступила почти на двое суток, и то с перерывами. Уже сегодня вечером столбик термометра поднимется до +31 градуса. Завтра, 15 августа, зной снова вернется. Синоптики обещают в Самаре до +32 градусов днем. А в среду, 16 августа, ждем небольшое похолодание: +24...+29 градусов.

С 17 по 19 августа самарские метеорологи прогнозируют жару до +33 градусов. Сводок на долгий срок ведомство не публикет.

Сервис Яндкс.Погода сообщает, что 15 августа днем воздух прогреется максимум до +29 градусов. Будет облачно с прояснениями. А вот 16 августа ожидается небольшая передышка от жары - днем не выше +27 градусов, облачно, но без дождя.

Ну а с четверга и до субботы включительно, с 17 по 19 августа, снова воцарится зной - до +33 градусов днем. И лишь в воскресенье можно немного выдохнуть - днем не выше +27 градусов.

По ночам на этой неделе можно гулять, не опасаясь продрогнуть - ожидается от +19 до +24 градусов.

Немного отличается прогноз погоды на сегодня у сервиса Gismeteo. Он сообщает, что сегодня вечером в Самаре снова пойдет дождь. Температурные показатели на всю неделю совпадают с данными от Приволжского УГМС

Долгосрочный прогноз от Gismeteo пророчит полное окончание жары с началом следующей недели, с 21 августа. Днем установится комфортная температура воздуха в пределах +22...+27 градусов.