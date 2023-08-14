Хороводы, йога и африканская деревня: яркие фото юбилейного фестиваля «Протока»

Фестиваль "Протока" собирает гостей со всей страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершился 10-й, юбилейный фестиваль «Протока». Три дня, с 11 по 13 августа, на Фестивальной поляне на Мастрюках сотни человек пели мантры, рисовали натальные карты, водили хороводы и стояли на гвоздях. Показываем яркие фото с фестиваля «Протока».

"Протока" уже стала хорошей традицией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поток эмоций и впечатлений

Фестиваль «Протока» уже стал для Самарской области традиционным. В середине августа на Мастрюках собираются люди, которые ведут здоровый и экологичный образ жизни, интересуются самопознанием и осознанным творчеством, психологией и искусством. Здесь обмениваются опытом и общаются, пробуют новое и находят друзей, слушают музыку и учатся творить. Именно так все произошло и на этот раз. Девизом и темой фестиваля стала фраза «Будь в потоке» - и действительно «Протока» захлестнула своих участников потоком ярких эмоций и новых впечатлений.

Программа юбилейного фестиваля оказалась более чем насыщенной. Для зрителей работали две концертные и 25 тематических площадок – в общей сложности за три фестивальных дня на них прошло более 500 выступлений музыкальных коллективов и мастер-классов.

Участников захлестнули новые эмоции и впечатления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Йога, танцы и Таро

Целые дни напролет начиная с пяти утра и до позднего вечера на поляне шли лекции и мастер-классы по йоге и танцам, философии и психологии, «женской мудрости» и Таро, астрологии и чайным церемониям (один из мастер-классов даже проходил в стиле стим-панк!) – каждый участник мог найти для себя что-то интересное.

Необычные оздоровительные практики выглядели устрашающе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я встала в пять утра, чтобы встретить рассвет на занятиях по йоге, и несмотря на ранний подъем буквально зарядилась энергией, - поделилась участница фестиваля Елена из Самары. – В моих планах сегодня мастер-класс по бачате, лекции по психологии и стояние на гвоздях.

Массаж нагайками и славянские традиции

Сразу несколько площадок были объединены в славянское пространство. Большим интересом у гостей пользовались мастер-классы по традиционным русским оздоровительным практикам (некоторые из них для неподготовленного зрителя выглядели довольно устрашающе) и культурному наследию. Отдельно работали площадки, посвященные женским и мужским традициям. Во время одного из сеансов мужчины даже сошлись в игровой «схватке»

Мужчины сошлись в игровой "схватке" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все желающие могли записаться на сеанс массажа, причем помимо классических методик гостям предлагали попробовать экзотический массаж нагайками.

На массаж нагайками выстроилась очередь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромный хоровод

Днем в субботу гости «Протоки» собрались в гигантский хоровод перед Главной сценой. Сотни людей выписывали сложные круги на большом поле под руководством специальных хороводоводов. Несмотря на то, что для многих участников этот опыт стал первым, никто не запутался и не сбился с ритма.

На поляне перед главной сценой водили огромный хоровод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я впервые участвую в таком масштабном хороводе, и эмоции просто зашкаливают, - поделилась впечатлениями Марина из Перми. – Мы держались за руки с совершенно незнакомыми людьми, а мне казалось, что это мои предки стоят со мной в одном хороводе.

На "Протоке" можно было послушать лекции по психологии, астрологии и другим направлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдельно работала семейная площадка. Здесь детей ждали разнообразные игры и спектакли, а их родителей – полезные мастер-классы и лекции. Вообще на фестивале было много участников с детьми – начиная от младенцев и до подростков.

Танцевальные мастер-классы пользовались популярностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Африканская деревня и эстетик-дэнс

Для любителей ночного образа жизни сразу после заката открыла двери Африканская деревня с традиционным барабанным интерактивным шоу и эстетик-дэнс площадка для желающих раскрыться в пластике и ритмах.

Площадка "Арт-лес" привлекала самых креативных гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день вечером Главной Сцене прошел яркий и запоминающийся концерт. . Сменяя друг друга на сцену выходили наши самые яркие хэдлайнеры: Аурамира, Alizbar, Vraja, потрясающий Битту Малик. А завершилась концертная программа выступлением Алексея Чичакова и коллектива «Белуха Джем». А на закрытии фестиваля выступила полюбившаяся многим группа Vraja.