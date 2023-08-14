«Липовый мед – это «липа»: пасечник откровенно рассказал, как продавцы обманывают покупателей

Не все продавцы меда ведут свои дела честно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По статистике, 82% жителей России регулярно покупают и едят мед. При этом большинство старается совершать покупки не в сетевых магазинах, а на рынках или через знакомых. Пчеловоды уверяют – это правильный подход. Однако риск нарваться на некачественный продукт и недобросовестных продавцов все же есть. Самарские пасечники Иван Дерягин и Александр Саморуков рассказали, как продавцы меда обманывают покупателей и как распознать «неправильный мед».

Обман №1: выдают один сорт за другой

- Сейчас самыми дорогими сортами меда считаются так называемые монофлерные, - говорит Александр Саморуков. - Но переплачивать за гречишный, липовый, акациевый и так далее мед рискованно. Обычный цветочный часто выдают за редкий сорт, и отличить наверняка подмену может только дегустатор. Считается, что липовый мед легко узнать по светло-желтому оттенку, но таким может уродиться и более доступный и дешевый подсолнечный. На самом деле тот же мед с разнотравья ничуть не хуже распиаренного липового. Вот у нас в Малой Малышевке замечательные места для сбора меда, но почти весь он собран с разнотравья или подсолнечника.

Обман №2: кормят пчел сахарным сиропом

- Часто недобросовестные продавцы подкармливают пчел сахарным сиропом, чтобы увеличить выход меда. Конечно, в начале весны можно поддержать пчелиную семью сиропом, ничего плохого не будет. Но порой жадные пчеловоды делают это и во время сбора, чтобы получить побольше товара. На вид такой мед почти неотличим от «правильного», но у него другое соотношение фруктозы и глюкозы. В результате он получается более калорийным, и его нежелательно есть людям с избыточной массой тела, - предупреждает пасечник. – Проще всего распознать подделку по цвету- такой мед получается очень светлым, почти белым.

Обман №3: Откачивают раньше времени

- Недобросовестные производители могут начать продавать незрелый мед, откачивать его раньше времени, чтобы оказаться первыми на рынке и собрать сверхприбыль, - рассказывает пасечник Иван Дерягин. - Зрелость меда можно определить и в домашних условиях, при температуре 20°. Если зачерпнуть мед ложкой и начать ее вращать, зрелый мед должен «наматываться», а незрелый будет стекать. Незрелый мед отличается повышенным содержанием воды. Это может привести к брожению меда: на поверхности появляется пена, начинается газоотделение со специфическим запахом по всей массе. В результате продукт портится.

Обман №4: Выдают прошлогодний мед за новый

- Любой мед со временем засахаривается, и это нормально, - отмечает Иван Дерягин.- Но по засахаренному меду видно, что он прошлогодний. Недобросовестные продавцы, пытаясь выдать прошлогодний мед за свежий, нагревают его, чтобы расплавить. А при нагревании мед теряет значительную часть пользы, более того, распадается на сахарозу и фруктозу, то есть по сути уже ничем не отличается от обычного сахара. На подозрения покупателей должна навести «карамельная» сладость – если мед на вкус напоминает карамельку, велик риск, что его нагревали.

Обман №5: Скрывают наличие пестицидов на полях, куда вывозят пчел

- Пчела летает там, где есть цветы, и не разбирает, обрабатывали ли растения пестицидами, -говорит Иван Дерягин. – Но, как правило, эти нюансы хорошо знают пасечники, ведь часто они живут в одном селе с работниками сельхозпредприятий. Добросовестный пчеловод просто не повезет пчел на только что обработанное поле, но недобросовестный вполне может это сделать. Следы некоторых пестицидов, которые используются для борьбы с насекомыми-вредителями, могут сохраняться в меде и негативно влиять на его качество. К сожалению, определить их следы в готовом продукте на вкус или цвет без лабораторных исследований невозможно. Поэтому лучше всего покупать мед у проверенных производителей, которым вы доверяете.

КОНКРЕТНО

При покупке меда обратите внимание:

- На консистенцию: мед не должен быть слишком жидким или неравномерно кристаллизованным. Свежий мед течет плотной струйкой.

- На цвет: акациевый мед почти прозрачный, липовый должен быть янтарно-желтый, цветочный – светло-желтый, гречишный –самый темный, почти коричневый.

- На привкус – яркий, чуть горьковатый, немного даже дерет горло. Кислота говорит что продукт забродил, карамельная сладость наводит на подозрение, что мед нагревали, чтобы «омолодить». Мед можно хранить тысячу лед, но очень вредное нагревать, в при таянии он теряет значительную часть пользы.

- На зрелость. В старину считалось, что раньше Медового спаса мед качать нельзя. Но сейчас и климат стал мягче и завозные пчелы начинают свою активную деятельность раньше, так что если вы уже запаслись полезным лакомством - ничего страшного!