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Общество14 августа 2023 14:00

«Липовый мед – это «липа»: пасечник откровенно рассказал, как продавцы обманывают покупателей

Пасечник Иван Дерягин рассказал, как продавцы меда обманывают покупателей
Елена ШИШКИНА
Не все продавцы меда ведут свои дела честно.

Не все продавцы меда ведут свои дела честно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По статистике, 82% жителей России регулярно покупают и едят мед. При этом большинство старается совершать покупки не в сетевых магазинах, а на рынках или через знакомых. Пчеловоды уверяют – это правильный подход. Однако риск нарваться на некачественный продукт и недобросовестных продавцов все же есть. Самарские пасечники Иван Дерягин и Александр Саморуков рассказали, как продавцы меда обманывают покупателей и как распознать «неправильный мед».

Обман №1: выдают один сорт за другой

- Сейчас самыми дорогими сортами меда считаются так называемые монофлерные, - говорит Александр Саморуков. - Но переплачивать за гречишный, липовый, акациевый и так далее мед рискованно. Обычный цветочный часто выдают за редкий сорт, и отличить наверняка подмену может только дегустатор. Считается, что липовый мед легко узнать по светло-желтому оттенку, но таким может уродиться и более доступный и дешевый подсолнечный. На самом деле тот же мед с разнотравья ничуть не хуже распиаренного липового. Вот у нас в Малой Малышевке замечательные места для сбора меда, но почти весь он собран с разнотравья или подсолнечника.

Обман №2: кормят пчел сахарным сиропом

- Часто недобросовестные продавцы подкармливают пчел сахарным сиропом, чтобы увеличить выход меда. Конечно, в начале весны можно поддержать пчелиную семью сиропом, ничего плохого не будет. Но порой жадные пчеловоды делают это и во время сбора, чтобы получить побольше товара. На вид такой мед почти неотличим от «правильного», но у него другое соотношение фруктозы и глюкозы. В результате он получается более калорийным, и его нежелательно есть людям с избыточной массой тела, - предупреждает пасечник. – Проще всего распознать подделку по цвету- такой мед получается очень светлым, почти белым.

Обман №3: Откачивают раньше времени

- Недобросовестные производители могут начать продавать незрелый мед, откачивать его раньше времени, чтобы оказаться первыми на рынке и собрать сверхприбыль, - рассказывает пасечник Иван Дерягин. - Зрелость меда можно определить и в домашних условиях, при температуре 20°. Если зачерпнуть мед ложкой и начать ее вращать, зрелый мед должен «наматываться», а незрелый будет стекать. Незрелый мед отличается повышенным содержанием воды. Это может привести к брожению меда: на поверхности появляется пена, начинается газоотделение со специфическим запахом по всей массе. В результате продукт портится.

Обман №4: Выдают прошлогодний мед за новый

- Любой мед со временем засахаривается, и это нормально, - отмечает Иван Дерягин.- Но по засахаренному меду видно, что он прошлогодний. Недобросовестные продавцы, пытаясь выдать прошлогодний мед за свежий, нагревают его, чтобы расплавить. А при нагревании мед теряет значительную часть пользы, более того, распадается на сахарозу и фруктозу, то есть по сути уже ничем не отличается от обычного сахара. На подозрения покупателей должна навести «карамельная» сладость – если мед на вкус напоминает карамельку, велик риск, что его нагревали.

Обман №5: Скрывают наличие пестицидов на полях, куда вывозят пчел

- Пчела летает там, где есть цветы, и не разбирает, обрабатывали ли растения пестицидами, -говорит Иван Дерягин. – Но, как правило, эти нюансы хорошо знают пасечники, ведь часто они живут в одном селе с работниками сельхозпредприятий. Добросовестный пчеловод просто не повезет пчел на только что обработанное поле, но недобросовестный вполне может это сделать. Следы некоторых пестицидов, которые используются для борьбы с насекомыми-вредителями, могут сохраняться в меде и негативно влиять на его качество. К сожалению, определить их следы в готовом продукте на вкус или цвет без лабораторных исследований невозможно. Поэтому лучше всего покупать мед у проверенных производителей, которым вы доверяете.

КОНКРЕТНО

При покупке меда обратите внимание:

- На консистенцию: мед не должен быть слишком жидким или неравномерно кристаллизованным. Свежий мед течет плотной струйкой.

- На цвет: акациевый мед почти прозрачный, липовый должен быть янтарно-желтый, цветочный – светло-желтый, гречишный –самый темный, почти коричневый.

- На привкус – яркий, чуть горьковатый, немного даже дерет горло. Кислота говорит что продукт забродил, карамельная сладость наводит на подозрение, что мед нагревали, чтобы «омолодить». Мед можно хранить тысячу лед, но очень вредное нагревать, в при таянии он теряет значительную часть пользы.

- На зрелость. В старину считалось, что раньше Медового спаса мед качать нельзя. Но сейчас и климат стал мягче и завозные пчелы начинают свою активную деятельность раньше, так что если вы уже запаслись полезным лакомством - ничего страшного!

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