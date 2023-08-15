Цена ошибки – жизнь: помогите собрать средства на операцию десятилетней девочке, страдающей от жуткой боли

Далиле очень нужна помощь. Фото: благотворительный фонд «Алеша».

Еще год назад Далилу считали абсолютно здоровым ребенком: девочка готовилась к школе, предвкушала возвращение к занятиям спортивной гимнастикой, сдавала плановые анализы… Именно анализы и перевернули спокойную жизнь Далилы и ее родных: пришел плохой результат анализа крови. Родители девочки сначала не поверили в то, что с их дочерью может случиться что-то нехорошее, ведь абсолютно ничего не предвещало беды. Однако повторный анализ подтвердил: это не ошибка.

Хорошо, что не рак, а что же это?

Анализ выявил тромбоцитопению:при этом заболевании в организме критически мало клеток, отвечающих за свертываемость крови.У девочки их было в два раза меньше нормы! Это значит, что любая травма, порез, кровотечение могли стать для нее смертельно опасными. Ребенка положили в больницу в родном Всеволожске, а затем перевели в стационар Детской городской больницы Петербурга, чтобы определить причину болезни, уточнить диагноз и начать лечение.

Это заняло больше времени, чем изначально предполагали врачи. Хорошо, что в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева исключили злокачественные образования.Причина тромбоцитопении оказалась в генетической мутации, но определить, что именно это за мутация, всегда непросто.

Врачи предположили, что у Далилы анемия Фанкони. Косвенным подтверждением диагноза стали пятна цвета «кофе с молоком», появившиеся на ноге и шее девочки… Но поскольку анемия Фанкони – очень редкое заболевание, мама девочки решила обратиться за мнением в клинику, помогающую детям со всего мира. Врачи из израильской клиники «Хадасса» подтвердили диагноз. Оставалось наблюдать за состоянием Далилы.

Далила очень хочет жить. Фото: благотворительный фонд «Алеша».

Без права на ошибку

Но вскоре случилось страшное. Девочке резко стало плохо: боли, слезы… В больнице на УЗИ выяснили, что причиной боли стала киста на желчном протоке, которая выросла до таких размеров, что почти полностью перекрыла циркуляцию желчи.

Родителей Далилы охватило отчаяние: лечение возможно только хирургическое, но при основном диагнозе Далилы риски осложнений возрастают в разы! В поисках спасения семья снова обратилась в «Хадассу». Только здесь готовы провести операцию лапароскопическим методом, чтобы снизить риски массивного кровотечения и ухудшения показателей крови. Но, увидев пациентку, врачи засомневались в правильности диагноза «анемия Фанкони». Они заподозрили другую разновидность апластической анемии. Теперь Далиле нужно заново сдать анализы, чтобы врачи смогли точно определить основной диагноз и избавить девочку от кисты. Цена ошибки слишком велика, и допустить ее никак нельзя! Именно поэтому родители Далилы решили ввериться опытным рукам врачей «Хадассы». Однако оплатить сложнейшую операцию и обследования по установлению точного диагноза семья не может: счет клиники превышает 9 миллионов рублей. За помощью родители обратились в благотворительный фонд «Алеша», который открыл сбор средств.

Как помочь Далиле

сделать перевод картой на странице Далилы:https://aleshafond.ru/children/dalila-leviceva;

отправить СМС на номер 9112, указав сумму пожертвования (например, 500);

перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алеша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчетный счет 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Левичевой Далилы.